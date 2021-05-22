Выручка самой богатой компании Ростовской области составила 124 млрд рублей

Вопреки мнениям экспертов о том, что 2020 год оказался для бизнеса «тяжелым», судя по выручке, ТД «Риф» — не пострадал, а приумножил свои богатства. Если в 2019 году выручка предприятия составила более 74 млрд рублей, то в коронавирусный год компания почти удвоила эту сумму до 124 млрд руб. И прошлый год оказался самым удачным, самым прибыльным.