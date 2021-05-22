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Posted 22 мая 2021, 04:00

Published 22 мая 2021, 04:00

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Выручка самой богатой компании Ростовской области составила 124 млрд рублей

Выручка самой богатой компании Ростовской области составила 124 млрд рублей

22 мая 2021, 04:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ООО «Торговый дом «Риф» оказалась самой богатой компанией в Ростовской области по итогам прошлого года, выручка предприятия составила 124 млрд рублей, сообщается в системе «Спарк».

Предприятие занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, зарегистрирован ТД в Ростове-на-Дону в 2010 году. Большая часть доли в уставном капитале (83,75%) принадлежит фирме, которая зарегистрирована в Дубае — GTCS TRADING DMCC. Еще 16% капитала «ростовского гиганта» принадлежит фирме, находящейся на островах Карибского моря.

Вопреки мнениям экспертов о том, что 2020 год оказался для бизнеса «тяжелым», судя по выручке, ТД «Риф» — не пострадал, а приумножил свои богатства. Если в 2019 году выручка предприятия составила более 74 млрд рублей, то в коронавирусный год компания почти удвоила эту сумму до 124 млрд руб. И прошлый год оказался самым удачным, самым прибыльным.

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#Экономика#Новости
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