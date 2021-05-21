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Posted 21 мая 2021, 16:01

Published 21 мая 2021, 16:01

Modified 1 октября, 13:25

Updated 1 октября, 13:25

Под Таганрогом завершили спасательную операцию после утечки метана в коллекторе

21 мая 2021, 16:01
В селе Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области завершили спасательную операцию на очистном сооружении, где произошла массовая гибель рабочих, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

На 18.00 мск в Дмитриадовке завершили поисковые работы. Данные о пострадавших и погибших не изменились. Жертвами трагедии стали 10 работников водоканала, еще восемь человек госпитализировали.

Напомним, что ЧП произошло утром 21 мая. На проведение ремонтно-восстановительных работ прибыли две бригады рабочих. Произошла утечка метана, люди отравились опасным газом.

Возбуждено уголовное дело, по нему уже допросили начальника МУП «Управление Водоканал» в Таганроге Евгения Плетменцева. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил траур по погибшим.

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