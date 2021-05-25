Роструд признал ЧП под Таганрогом несчастным случаем на производстве

В ходе предварительного расследования выяснили, что все рабочие в момент ЧП выполняли свои служебные обязанности, поэтому трагедию официально признали несчастным случаем на производстве. После вынесения решения ведомство передало документы в в Фонд социального страхования для начисления выплат пострадавшим и семьям погибших.