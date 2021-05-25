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Posted 25 мая 2021, 06:59

Published 25 мая 2021, 06:59

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Роструд признал ЧП под Таганрогом несчастным случаем на производстве

25 мая 2021, 06:59
Роструд закончил предварительное расследование аварии на коллекторе в селе Дмитриадовка под Таганрогом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пишет ТАСС, специальная комиссия, которая проводила расследование, признала произошедшее несчастным случаем.

В ходе предварительного расследования выяснили, что все рабочие в момент ЧП выполняли свои служебные обязанности, поэтому трагедию официально признали несчастным случаем на производстве. После вынесения решения ведомство передало документы в в Фонд социального страхования для начисления выплат пострадавшим и семьям погибших.

Ранее аналогичное мнение по поводу произошедшего высказал и директор таганрогского водоканала, который рассказал, что работы не предполагали какой-либо опасности, поэтому гибель рабочих является несчастным случаем.

Напомним, в результате выброса метана в коллекторе под Таганрогом погибли 11 рабочих водоканала.

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