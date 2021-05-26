Суд массово отказал торговцам закрытых аксайских рынков в желании стать третьим лицом

Posted 26 мая 2021, 11:57
Published 26 мая 2021, 11:57
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
«Каждый пишет заявление в Аксайский районный суд о признании нас „третьим лицом“. Но суд даже принимать наши заявления не хочет, ссылаются на то, что неправильно оформлены документы. Сейчас ищем возможность исправить заявления с помощью юристов. Уже 15 человек отнесли заявления и их не приняли, сейчас их переоформляют, после чего их заново отнесут в суд. У нас такой план — сделать так, чтобы хотя бы несколько сотен заявлений было подано со стороны предпринимателей в суд с требованием о признании нас третьей стороной в деле», — сказал Мордвинцев.
В Аксайском районном суде не смогли оперативно ответить на вопрос корреспондента RostovGazeta о нежелании признавать торговцев «третьими лицами» в деле.
Члены инициативной группы закрытых аксайских рынков проводят собрания, обсуждают план дальнейших действий.
«Действует для предпринимателей сейчас социальная поддержка, приезжает каждый день к нам в штаб сотрудница администрации города Аксая, собирает документы с бизнесменов, кому действительно нужна какая-то помощь. И пытаются найти возможность помочь таким семьям пострадавшим», — добавил спикер.
Следующее рассмотрение состоится 3 июня. Напомним, 27 апреля силовики оцепили рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик». Тысячи людей остались без работы.