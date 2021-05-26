Суд массово отказал торговцам закрытых аксайских рынков в желании стать третьим лицом

«Каждый пишет заявление в Аксайский районный суд о признании нас „третьим лицом“. Но суд даже принимать наши заявления не хочет, ссылаются на то, что неправильно оформлены документы. Сейчас ищем возможность исправить заявления с помощью юристов. Уже 15 человек отнесли заявления и их не приняли, сейчас их переоформляют, после чего их заново отнесут в суд. У нас такой план — сделать так, чтобы хотя бы несколько сотен заявлений было подано со стороны предпринимателей в суд с требованием о признании нас третьей стороной в деле», — сказал Мордвинцев.