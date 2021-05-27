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Posted 27 мая 2021, 07:07

Published 27 мая 2021, 07:07

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

До вечера отключили светофоры в Ростове

До вечера отключили светофоры в Ростове

27 мая 2021, 07:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 09.00 мск 27 мая в Ростове-на-Дону перестали работать несколько светофоров, сообщили в городской администрации.

В четверг светофоры не будут работать на перекрестках улицы Портовой с Международной, Коминтерна и 2-м Поселковым переулком. Включат объекты не ранее 17.00 мск.

Неудобства вызваны плановым отключением электроэнергии.

Это не первый раз, когда в Ростове на весь день отключают светофоры. В середине мая также на Портовой отключали светофорные объекты на нескольких перекрестках, тогда это стало причиной образования больших пробок.

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