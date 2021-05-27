До вечера отключили светофоры в Ростове

Posted 27 мая 2021, 07:07
Published 27 мая 2021, 07:07
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
В четверг светофоры не будут работать на перекрестках улицы Портовой с Международной, Коминтерна и 2-м Поселковым переулком. Включат объекты не ранее 17.00 мск.
Неудобства вызваны плановым отключением электроэнергии.
Это не первый раз, когда в Ростове на весь день отключают светофоры. В середине мая также на Портовой отключали светофорные объекты на нескольких перекрестках, тогда это стало причиной образования больших пробок.