rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Минтранспорта Ростовской области рассказали, сколько денег не хватает на дороги

31 мая 2021, 06:49
Фото: mindortrans.donland.ru
В Ростовской области необходимо потратить огромные деньги, чтобы привести в порядок дорожное хозяйство, заявила глава управления по эксплуатации и развитию автодорог Минтранспорта региона Инна Володина.

Она уточнила, что на дороги выделяют большие средства, но этого все равно не хватает. По ее словам, муниципальные дороги соответствуют нормам на 54,8%. Что касается региональных дорог, то этот показатель составляет 53,2%.

Всего в области насчитали более восьми тысяч грунтовых дорог. Для их строительства нужно около 160 миллиардов рублей. Дорогами с твердым покрытием не соединены 224 населенных пункта.

Чтобы отремонтировать существующие дороги, нужно 46 миллиардов. Дорожный фонд на этот год составляет 21,8 миллиарда рублей.

Напомним, что ремонт тротуаров обойдется бюджету Ростова в 47 миллионов рублей.

Материалы по теме
Нового подрядчика для ремонта Петровской нашли в Таганроге после срыва всех сроковРемонт тротуаров обойдется бюджету Ростова в 47 млн рубСтадион «Арсенал» в Ростове дождался капитального ремонта
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00