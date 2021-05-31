В Минтранспорта Ростовской области рассказали, сколько денег не хватает на дороги

Она уточнила, что на дороги выделяют большие средства, но этого все равно не хватает. По ее словам, муниципальные дороги соответствуют нормам на 54,8%. Что касается региональных дорог, то этот показатель составляет 53,2%.
Всего в области насчитали более восьми тысяч грунтовых дорог. Для их строительства нужно около 160 миллиардов рублей. Дорогами с твердым покрытием не соединены 224 населенных пункта.
Чтобы отремонтировать существующие дороги, нужно 46 миллиардов. Дорожный фонд на этот год составляет 21,8 миллиарда рублей.