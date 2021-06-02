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Posted 2 июня 2021, 08:20

Published 2 июня 2021, 08:20

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

ЦБ выявил в Ростовской области почти 30 фирм-мошенников и черных кредиторов

ЦБ выявил в Ростовской области почти 30 фирм-мошенников и черных кредиторов

2 июня 2021, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Банк России обнародовал перечень российских компаний с признаками нелегальной деятельности, в него попали и зарегистрированные в Ростовской области организации, сообщается на сайте регулятора.

В список подозрительных организаций попали порядка 1,8 тысячи российских компаний. В нем представлены фирмы, выявленные с начала прошлого года, в дальнейшем его будут обновлять. Из них 28 зарегистрированы в Ростовской области. Они имеют признаки финансовой пирамиды и незаконной выдачи кредитов.

В список подозрительных в донском регионе фирм с признаками финансовой пирамиды попали Reach Auto, лизинговая компания «Форум», потребительский кооператив «Донской кредит», Investium.

Признаки нелегального кредитора эксперты заметили у финансовых организаций «Элвас», «ЦМК АВАНС», «Рубин», «МФО», «МОС-ФИНАНСГРУПП», «Микрокредитсервис», «Беркшир Хатауэй», Автоломбард № 1, «Авто маркет», «Донская лизинговая компания», «Микрокредитная компания Винея», «Реффинанс», микрокредитная компания «Заир», лизинговая компания «Инвестинг Груп», Карман 24/Ломбард, «Автостартдон», «Профлизинг», микрокредитная компания «Сохо».

Регулятор напомнил, что никаких выплат по российскому законодательству пострадавшим от деятельности данных компаний не предусмотрено.

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