ЦБ выявил в Ростовской области почти 30 фирм-мошенников и черных кредиторов

В список подозрительных организаций попали порядка 1,8 тысячи российских компаний. В нем представлены фирмы, выявленные с начала прошлого года, в дальнейшем его будут обновлять. Из них 28 зарегистрированы в Ростовской области. Они имеют признаки финансовой пирамиды и незаконной выдачи кредитов.