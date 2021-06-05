Ростовским погорельцам выделили 300 тысяч рублей

В лесном пожаре в Каменском районе в прошлом году пострадали десять домовладений, по шести из них у хозяев не было подтверждающих право собственности документов. В декабре по решению суда выплаты получили владельцы пяти домов, сейчас еще двух. Материалы по оставшимся двум домам направили в суд.