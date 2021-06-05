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Ростовским погорельцам выделили 300 тысяч рублей

5 июня 2021, 13:37
Фото: pixabay.com
Жителям Ростовской области, пострадавшим от природных пожаров в 2020 году, выделили еще 300 тысяч рублей, сообщили в региональном правительстве.

Деньги пойдут двум жителям станции Репной Каменского района, которые потеряли жилье в результате лесного пожара.

«Права на утраченную собственность пострадавшие подтвердили в судебном порядке», — сказано в сообщении.

В лесном пожаре в Каменском районе в прошлом году пострадали десять домовладений, по шести из них у хозяев не было подтверждающих право собственности документов. В декабре по решению суда выплаты получили владельцы пяти домов, сейчас еще двух. Материалы по оставшимся двум домам направили в суд.

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