Адская жара вызвала крупные природные пожары в четырех районах Ростовской области

Также из-за сухой травы загорелись хозяйственные постройки на территории Красносулинского района около станции Замчалово. Пожар начался из-за возгорания сухой травы, а из-за сильного ветра перекинулся на четыре бесхозных строения, а в последствии на два жилых дома.