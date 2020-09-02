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Posted 2 сентября 2020, 13:43

Published 2 сентября 2020, 13:43

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Адская жара вызвала крупные природные пожары в четырех районах Ростовской области

2 сентября 2020, 13:43
Сразу в четырех районах Ростовской области тушат крупные природные пожары, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В связи с установившейся жаркой, ветреной погодой на территории Ростовской области, высокого класса пожарной опасности и в большинстве случаев несоблюдения требований пожарной безопасности пожарные МЧС России борются с возгоранием сухой растительности на территории четырех районов области — в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах», — сказано в сообщении.

В Белокалитвинском районе вблизи хутора Богатов горит кустарник площадью два гектара, огонь перекинулся на 20 домов СНТ «Пионер». Для тушения возгорания привлекли вертолет Ми-8.

В Тарасовском районе в поселке Дубы на площади порядка 10 гектаров пожарные ликвидируют природный пожар на землях лесничества. Здесь также используют авиацию, чтобы исключить распространение огня на жилые дома.

Кроме того, днем 2 сентября загорелась сухая трава между железнодорожным полотном и автомобильной дорогой около станции Репной в Каменском районе. Площадь возгорания составила четыре гектара.

Также из-за сухой травы загорелись хозяйственные постройки на территории Красносулинского района около станции Замчалово. Пожар начался из-за возгорания сухой травы, а из-за сильного ветра перекинулся на четыре бесхозных строения, а в последствии на два жилых дома.

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