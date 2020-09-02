Адская жара вызвала крупные природные пожары в четырех районах Ростовской области

Posted 2 сентября 2020, 13:43
Published 2 сентября 2020, 13:43
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
«В связи с установившейся жаркой, ветреной погодой на территории Ростовской области, высокого класса пожарной опасности и в большинстве случаев несоблюдения требований пожарной безопасности пожарные МЧС России борются с возгоранием сухой растительности на территории четырех районов области — в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах», — сказано в сообщении.
В Белокалитвинском районе вблизи хутора Богатов горит кустарник площадью два гектара, огонь перекинулся на 20 домов СНТ «Пионер». Для тушения возгорания привлекли вертолет Ми-8.
В Тарасовском районе в поселке Дубы на площади порядка 10 гектаров пожарные ликвидируют природный пожар на землях лесничества. Здесь также используют авиацию, чтобы исключить распространение огня на жилые дома.
Кроме того, днем 2 сентября загорелась сухая трава между железнодорожным полотном и автомобильной дорогой около станции Репной в Каменском районе. Площадь возгорания составила четыре гектара.
Также из-за сухой травы загорелись хозяйственные постройки на территории Красносулинского района около станции Замчалово. Пожар начался из-за возгорания сухой травы, а из-за сильного ветра перекинулся на четыре бесхозных строения, а в последствии на два жилых дома.