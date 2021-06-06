Доходы депутатов и перестановки в Парламенте: итоги недели в Ростове

Самый богатый депутат
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области отчитались о доходах за 2020 год, самым богатым оказался единоросс Евгений Дегтярев.
Депутат от «Единой России» за прошлый год заработал около 123 миллионов рублей, в собственности у Дегтярева земельный участок, Toyota Sequoia и прицеп.
На втором месте по величине доходов индивидуальный предприниматель и депутат от «Единой России» Сергей Рожков, который задекларировал 85,5 миллиона рублей. На третьем гендиректор «Кировского конного завода» Владимир Черкезов с годовым доходом в 75,9 миллиона рублей.
Из пенсионерок в депутаты
Мандат депутата от «Коммунистов России» в Заксобрании Ростовской области Вахтанга Козаева передали неработающей пенсионерке Елене Бышевской.
Козаева лишили мандата из-за несвоевременной подачи сведений о доходах, 64-летняя Бышевская стояла второй в партийном списке, поэтому место депутата ей досталось автоматически.
До этого Козаеву запретили выступать на заседаниях регионального Законодательного собрания из-за оскорбительных высказываний.
Черные кредиторы
В Ростовской области выявили почти 30 фирм-мошенников и черных кредиторов, сведения опубликовал Банк России.
В список подозрительных занесли компании Reach Auto, лизинговая компания «Форум», потребительский кооператив «Донской кредит», Investium, в которых угадывались признаки пирамиды. Еще у почти двух десятков финансовых организаций выявили черты нелегального кредитора.
При этом пострадавшие от действий этих компаний не смогут получить никакой компенсации.