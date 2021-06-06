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Доходы депутатов и перестановки в Парламенте: итоги недели в Ростове

6 июня 2021, 13:52
Фото: pixabay.com
На уходящей неделе депутаты Заксобрания Ростовской области отчитались о доходах, а мандат члена «Коммунистов России» отдали пенсионерке, подробнее в материале RostovGazeta.

Самый богатый депутат

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области отчитались о доходах за 2020 год, самым богатым оказался единоросс Евгений Дегтярев.

Депутат от «Единой России» за прошлый год заработал около 123 миллионов рублей, в собственности у Дегтярева земельный участок, Toyota Sequoia и прицеп.

Фото: pixabay.com

На втором месте по величине доходов индивидуальный предприниматель и депутат от «Единой России» Сергей Рожков, который задекларировал 85,5 миллиона рублей. На третьем гендиректор «Кировского конного завода» Владимир Черкезов с годовым доходом в 75,9 миллиона рублей.

Из пенсионерок в депутаты

Мандат депутата от «Коммунистов России» в Заксобрании Ростовской области Вахтанга Козаева передали неработающей пенсионерке Елене Бышевской.

Козаева лишили мандата из-за несвоевременной подачи сведений о доходах, 64-летняя Бышевская стояла второй в партийном списке, поэтому место депутата ей досталось автоматически.

До этого Козаеву запретили выступать на заседаниях регионального Законодательного собрания из-за оскорбительных высказываний.

Черные кредиторы

В Ростовской области выявили почти 30 фирм-мошенников и черных кредиторов, сведения опубликовал Банк России.

Фото: pixabay.com

В список подозрительных занесли компании Reach Auto, лизинговая компания «Форум», потребительский кооператив «Донской кредит», Investium, в которых угадывались признаки пирамиды. Еще у почти двух десятков финансовых организаций выявили черты нелегального кредитора.

При этом пострадавшие от действий этих компаний не смогут получить никакой компенсации.

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