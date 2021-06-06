Две орфографические ошибки нашли на вывеске образовательного учреждения в Ростове

Речь идет о Государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», расположенном в Ростове на проспекте Ленина, 243. Учреждение относится к министерству общего и профессионального образования Ростовской области.
По данным источника на здании по этому адресу висят две информационные таблички и обе с опечатками. Ошибки были допущены в словах «профессиональГО» и «регионаЛЛьный».
Напомним, что год назад ко Дню России в Новочеркасске развесили праздничные баннеры с опечаткой. На них слово «Россия» значилось с одной «с».