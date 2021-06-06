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Две орфографические ошибки нашли на вывеске образовательного учреждения в Ростове

6 июня 2021, 09:28
Фото: t.me/don_mash
В Ростове-на-Дону в информационной табличке у входа в учреждение дополнительного образования горожане обнаружили две орфографические ошибки, видео о досадной оплошности опубликовал telegram-канал Don_Mash.

Речь идет о Государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», расположенном в Ростове на проспекте Ленина, 243. Учреждение относится к министерству общего и профессионального образования Ростовской области.

По данным источника на здании по этому адресу висят две информационные таблички и обе с опечатками. Ошибки были допущены в словах «профессиональГО» и «регионаЛЛьный».

Напомним, что год назад ко Дню России в Новочеркасске развесили праздничные баннеры с опечаткой. На них слово «Россия» значилось с одной «с».

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#Новости#Общество#Видео
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