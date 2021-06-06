Эксперт рассказал, как усиление боев в Донбассе может затронуть Ростовскую область

"Уже много месяцев эксперты говорят, что Украина в ближайшее время готовит и пойдет в наступление на республики Донбасса. Если это действительно произойдет, то Ростовскую область ждут тысячи беженцев, которые перейдут границу. Ведь украинские радикалы неоднократно заявляли: они устроят геноцид мирного населения Донбасса и этнические чистки. Вопрос в том, что Украина действительно имеет несколько планов наступления в Донбассе. И даже поддержку США и европейских стран. Единственное, что им мешает осуществить силовой сценарий — позиция и заступничество России. В ДНР и ЛНР проживают российские граждане, получившие паспорта РФ, поэтому, естественно, Москва не останется в стороне, если начнутся бои. Это тоже может повлиять на ситуацию в Ростовской области," - считает спикер.