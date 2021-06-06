На каждый брак в Ростовской области приходится по одному разводу

За четыре месяца 2021 года в Ростовской области в брак вступили 5,92 тысячи пар влюбленных, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такой резкий рост можно объяснить периодом самоизоляции из-за пандемии коронавируса, который продлился в регионе с конца марта до июня. В этот период регистрировать брак можно было только при ограниченном количестве гостей, были закрыты заведения общественного питания и многие влюбленные решили отложить свадьбу до лучших времен.