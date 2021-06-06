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На каждый брак в Ростовской области приходится по одному разводу

6 июня 2021, 18:50
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в 2021 году резко выросло число заключенных семейных союзов, но и число разводов заметно увеличилось, следует из отчета Росстата.

За четыре месяца 2021 года в Ростовской области в брак вступили 5,92 тысячи пар влюбленных, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такой резкий рост можно объяснить периодом самоизоляции из-за пандемии коронавируса, который продлился в регионе с конца марта до июня. В этот период регистрировать брак можно было только при ограниченном количестве гостей, были закрыты заведения общественного питания и многие влюбленные решили отложить свадьбу до лучших времен.

При этом число разводов за январь-апрель 2021 года также выросло на 21,3% и составило 5,33 случая. Таким образом на каждый развод в Ростовской области приходится только 1,1 брак.

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