Смертность выросла на 28% в Ростовской области в апреле

По сравнению с апрелем 2020 года в регионе умерли на 28,1% больше жителей. Для сравнения, в апреле 2021 года в Ростовской области скончались 5,56 тысячи человек, из которых 12 детей в возрасте до одного года. А годом ранее в апреле умерло 4,34 тысячи местных жителей, в том числе 14 младенцев.
Рождаемость при этом в Ростовской области незначительно выросла и составила 2,67 тысячи младенцев. Несмотря на это, естественная убыль населения составила 2,89 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что Росстат насчитал больше смертей от COVID-19 в апреле, чем власти Ростовской области.