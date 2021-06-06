Смертность выросла на 28% в Ростовской области в апреле

По сравнению с апрелем 2020 года в регионе умерли на 28,1% больше жителей. Для сравнения, в апреле 2021 года в Ростовской области скончались 5,56 тысячи человек, из которых 12 детей в возрасте до одного года. А годом ранее в апреле умерло 4,34 тысячи местных жителей, в том числе 14 младенцев.