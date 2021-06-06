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Смертность выросла на 28% в Ростовской области в апреле

6 июня 2021, 17:05
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за апрель скончались по разным причинам 5,56 тысяч человек, говорится в отчете о Естественном движении населения России, подготовленном Росстатом.

По сравнению с апрелем 2020 года в регионе умерли на 28,1% больше жителей. Для сравнения, в апреле 2021 года в Ростовской области скончались 5,56 тысячи человек, из которых 12 детей в возрасте до одного года. А годом ранее в апреле умерло 4,34 тысячи местных жителей, в том числе 14 младенцев.

Рождаемость при этом в Ростовской области незначительно выросла и составила 2,67 тысячи младенцев. Несмотря на это, естественная убыль населения составила 2,89 тысячи человек.

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