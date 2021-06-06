Пьяный мужчина в Ростове открыл стрельбу по собакам и детям в крупном жилом районе

Происшествие случилось в субботу, 5 июня, во дворе многоэтажки в жилом районе Суворовский. Пьяный мужчина стал в упор расстреливать собак из пневматической винтовки.
Позднее неадекватного жителя задержали сотрудники полиции. Стрелок успел ранить трех собак, одна из которых погибла по дороге в ветклинику.
При этом присутствовавшие на месте происшествия местные жители утверждают, что живодер направлял ружье в гуляющих на улице взрослых и детей. Ростовчанину грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными и хулиганство.