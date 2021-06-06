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Пьяный мужчина в Ростове открыл стрельбу по собакам и детям в крупном жилом районе

6 июня 2021, 17:24
Фото: vk.com/suvorostov
Момент задержания стрелка
В Ростове-на-Дону в одном из крупнейших районов города неизвестный мужчина начал стрелять по собакам и людям на улице, сообщение очевидцев опубликовано в городском паблике.

Происшествие случилось в субботу, 5 июня, во дворе многоэтажки в жилом районе Суворовский. Пьяный мужчина стал в упор расстреливать собак из пневматической винтовки.

Позднее неадекватного жителя задержали сотрудники полиции. Стрелок успел ранить трех собак, одна из которых погибла по дороге в ветклинику.

При этом присутствовавшие на месте происшествия местные жители утверждают, что живодер направлял ружье в гуляющих на улице взрослых и детей. Ростовчанину грозит уголовное дело за жестокое обращение с животными и хулиганство.

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