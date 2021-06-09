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Генпрокуратура займется памятником нацисту в Ростовской области

9 июня 2021, 12:26
В Генеральную прокуратуру России направят запрос по законности размещения памятника нацистскому пособнику Петру Краснову в одной из станиц Ростовской области.

Запрос направит депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, который считает, что «таким объектам не место на Российской земле».

Памятник стоит в частном дворе и некоторые считают, что «это меняет дело», но депутат с таким мнением не согласен. «Я направлю официальный запрос в Генпрокуратуру», — сообщил Шеин в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что в сентябре в Канаде пройдут слушания по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера, который в годы Великой Отечественной войны участвовал в расстрелах около 27 тысяч ростовчан в Змиевской балке.

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