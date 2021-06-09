Генпрокуратура займется памятником нацисту в Ростовской области

Запрос направит депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, который считает, что «таким объектам не место на Российской земле».
Памятник стоит в частном дворе и некоторые считают, что «это меняет дело», но депутат с таким мнением не согласен. «Я направлю официальный запрос в Генпрокуратуру», — сообщил Шеин в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что в сентябре в Канаде пройдут слушания по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера, который в годы Великой Отечественной войны участвовал в расстрелах около 27 тысяч ростовчан в Змиевской балке.