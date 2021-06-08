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Posted 8 июня 2021, 07:35

Published 8 июня 2021, 07:35

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Суд назначил слушания по делу нациста, причастного к расстрелам жителей Дона

Суд назначил слушания по делу нациста, причастного к расстрелам жителей Дона

8 июня 2021, 07:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
В сентябре в Канаде пройдут слушания по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера, который в годы Великой Отечественной войны участвовал в расстрелах мирного населения в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщил ТАСС.

По имеющейся информации, слушания пройдут 7–10 сентября.

В феврале канадская комиссия по иммиграции сообщила о приостановлении процедуры депортации Оберлендера, отложив рассмотрение вопроса на месяц. Позже официальные источники Канады сообщили, что рассматривают вопрос депортации нациста, но в какую именно страну, информации нет.

Оберлендер принимал участие в расстреле мирного населения в районе поселка Змиевская балка Ростовской области в августе 1942 года, жертвами стали примерно 27 тысяч человек.

#Общество#Новости
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