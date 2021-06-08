Суд назначил слушания по делу нациста, причастного к расстрелам жителей Дона

Posted 8 июня 2021, 07:35
Published 8 июня 2021, 07:35
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
По имеющейся информации, слушания пройдут 7–10 сентября.
В феврале канадская комиссия по иммиграции сообщила о приостановлении процедуры депортации Оберлендера, отложив рассмотрение вопроса на месяц. Позже официальные источники Канады сообщили, что рассматривают вопрос депортации нациста, но в какую именно страну, информации нет.
Оберлендер принимал участие в расстреле мирного населения в районе поселка Змиевская балка Ростовской области в августе 1942 года, жертвами стали примерно 27 тысяч человек.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]