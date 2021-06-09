Имущество Бабаевых на 1,4 млрд рублей арестовали по делу о закрытии аксайских рынков

«Братьям Бабаевым (Эдуард и Вадим) суд продлил в среду, 9 июня арест на два месяца. Она останутся в СИЗО до 11 августа. Кроме того, судом арестовано в обеспечительных целях имущество Бабаевых в общей сумме на 1,4 миллиарда рублей», — рассказал источник.
Отец арестованных — Карим Бабаев находится в розыске уже больше месяца. Также по делу о закрытии аксайских рынков арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко, ему суд продлил арест до 11 августа.
Борзенко задержали в Кисловодске, когда он отдыхал в санатории. Ему вменяют сразу несколько преступлений, в том числе создание преступной группировки и мошенничество.
Следствие заявляло, что Борзенко вместе с подельниками сдавал в аренду муниципальную землю. Их доход мог составить более 500 миллионов рублей.
27 апреля силовики нагрянули на рынки с проверками на рынки «Атлант», «Алмаз», «Овощной» и «Классик». По разным оценкам, спецоперацию проводили около 3,5 тысяч правоохранителей с автоматами.