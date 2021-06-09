Имущество Бабаевых на 1,4 млрд рублей арестовали по делу о закрытии аксайских рынков

«Братьям Бабаевым (Эдуард и Вадим) суд продлил в среду, 9 июня арест на два месяца. Она останутся в СИЗО до 11 августа. Кроме того, судом арестовано в обеспечительных целях имущество Бабаевых в общей сумме на 1,4 миллиарда рублей», — рассказал источник.