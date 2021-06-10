В Ростове-на-Дону депутата Тарасенко поймали на использовании статуса в личных целях

Тему обсудили на заседании комитета по регламентным вопросам и депутатской этике. Выяснилось, что Тарасенко участвовал в судебном разбирательстве по гражданскому делу. «Парламентарий в личных целях использовал бланки депутата в Ворошиловском районном суде», — сказано в сообщении. Суть дела, рассмотренного в Ростове, не раскрывается.
Заксобранию рекомендовали привлечь Тарасенко к ответственности. Сейчас пенсионеру Виктору Тарасенко 71 год. В парламент Ростовской области он избирался от партии ЛДПР.