В Ростове-на-Дону депутата Тарасенко поймали на использовании статуса в личных целях

Тему обсудили на заседании комитета по регламентным вопросам и депутатской этике. Выяснилось, что Тарасенко участвовал в судебном разбирательстве по гражданскому делу. «Парламентарий в личных целях использовал бланки депутата в Ворошиловском районном суде», — сказано в сообщении. Суть дела, рассмотренного в Ростове, не раскрывается.