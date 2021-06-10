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В Ростове-на-Дону депутата Тарасенко поймали на использовании статуса в личных целях

10 июня 2021, 07:01
Фото: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ФЕДОРОВИЧА / youtube.com
Виктор Тарасенко
Депутата Заксобрания Ростовской области Виктора Тарасенко уличили в использовании статуса в личных целях, говорится на сайте парламента.

Тему обсудили на заседании комитета по регламентным вопросам и депутатской этике. Выяснилось, что Тарасенко участвовал в судебном разбирательстве по гражданскому делу. «Парламентарий в личных целях использовал бланки депутата в Ворошиловском районном суде», — сказано в сообщении. Суть дела, рассмотренного в Ростове, не раскрывается.

Заксобранию рекомендовали привлечь Тарасенко к ответственности. Сейчас пенсионеру Виктору Тарасенко 71 год. В парламент Ростовской области он избирался от партии ЛДПР.

Ранее неработающую пенсионерку сделали депутатом Заксобрания Ростовской области.

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