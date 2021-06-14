Водоканал в Ростове поплатился за вонючую и грязную воду из-под крана

Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды, которая поступала в дома по адресам: переулок Машиностроительный 9, улица 3-я Круговая 64/97, улица Майкопская 2, улица Кручинина 89/1, проспект 40-летия Победы 1е, проспект Шолохова 148, улица Вавилова 51А, улица Днепропетровская 81, улица Тимошенко 9, улица Орбитальная 3 и улица М.Горького 293. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что вода, поступавшая по этим адресам не соответствует гигиеническим нормам. Показатель «мутности» оказался выше допустимых значений в 1,7-3,6 раза.