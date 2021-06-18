Снести нельзя достроить: как в Ростовской области решают проблемы самостроев

«В ноябре наш дом снесли, а в декабре суд вынес решение — отказать Ворошиловским и Октябрьским судебным приставам в снятии ареста. После этого куда мы только не обращались с жалобами. Да, многих виновных уволили с работы, но нам же от этого не легче? Квартиры же у нас так и не появились, - сокрушается Грабарева. - Обидно, ведь напротив нашего снесенного дома, стоит точно такой же на Шекспира, 25, жители которого смогли оформить документы, а наш дом просто сломали. На рабочем заседании я общалась с главой Советского района. Спрашивала, как же это могло произойти. Почему одним людям можно жить в таком же доме, а другим не позволили? На что он пожал плечами, и предложил не сравнивать эти два дома на Шекспира. А прокурор Советского района помог мне составить заявление в прокуратуру о разъяснении законности действий судебных приставов по сносу нашего дома».