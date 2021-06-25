Posted 25 июня 2021, 08:45
Published 25 июня 2021, 08:45
Modified 18 сентября 2022, 11:57
Updated 18 сентября 2022, 11:57
В Ростовской области с начала пандемии коронавирусной инфекции подтвердили более 97 тысяч случаев заболевания. Вылечились на данный момент почти 90 тысяч пациентов, жертвами инфекции стали 4,6 тысячи жителей региона с подтвержденным диагнозом. Число проведенных тестов на инфекцию приблизилось к трем миллионам.
Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения составляет 218. Каждый день подтверждают более 150 случаев заражения, в созданных ковидных госпиталях остаются около тысячи человек. Часть пациентов остается на аппаратах ИВЛ.
Случаи заболевания чаще всего регистрируют в Ростове, Шахтах, Азове, Красносулинском, Обливском, Октябрьском, Пролетарском, Семикаракорском, Цимлянском районах. Вместе с этим продолжается и вакцинация против коронавируса. Прививки сделали более 548 тысяч человек, полностью завершили этот процесс более 442 тысяч граждан.
Ежедневно в прививочной кампании участвуют несколько тысяч человек. Однако в последнее время по всей России, в том числе Ростовской области, ухудшается эпидобстановка. Из-за этого некоторые регионы вводят новые ограничения, а в других власти задумываются на эту тему.
Какие ввели ограничения в Ростовской области из за коронавируса, в материале RostovGazeta.
Многие жители региона, насмотревшись на ситуацию в Москве, начали понимать, что новые ограничения в любом случае будут. Рост заболеваемости произошел сразу из-за нескольких причин.
1. Наплыв туристов считается основной. В регионе очень много мест, которые подойдут для отдыха и новых эмоций. Некоторые останавливаются здесь проездом, другие целенаправленно приезжают посмотреть местные красоты. Это все приводит к большему числу заражений. Больше не действует двухнедельная самоизоляция, к которой ранее обязывали всех туристов.
2. Закончились заморозки, пришла весна, которую сменила летняя пора. Люди уже не стремятся проводить больше времени дома, стараются чаще выходить на улицу. В общественных местах можно заметить толпы пешеходов, что не лучшим образом сказывается на ситуации с COVID-19.
3. Еще одной причиной является усталость. Люди в постоянном напряжении и страхе живут второй год. Многие не выдерживают и перестают соблюдать меры профилактики коронавируса, в том числе, масочный режим и социальную дистанцию. Возьмем к примеру ситуацию в общественном транспорте, проверки которого проходят ежедневно. За неделю успели проверить 2,7 тысячи автобусов. В результате зарегистрировали более 70 нарушений среди пассажиров. И такие ситуации происходят постоянно.
4. Далеко не все заболевшие люди, знающие о своем диагнозе, соблюдают самоизоляцию. Они спокойно посещают общественные места, являясь опасностью для остальных. Это приводит к массовым заражениям.
5. Есть пациенты, у которых болезнь протекает бессимптомно. Поэтому никакие ограничения для себя они не вводят, также посещая места с большим скоплением людей.
Стоит учитывать, что до победы над коронавирусом еще очень далеко. Доля привитого населения еще далека от установленного уровня в 60%, а, значит, о коллективном иммунитете говорить не приходиться. Власти не перестают повторять о важности соблюдения мер профилактики.
Ростовская область в 2020 году столкнулась с первой волной коронавируса, которая ударила по многим сферам и заставила ввести ограничения. Тогда людям запретили выходить на улицу, чтобы улучшить эпидобстановку. Вводили специальные пропуска, по которым можно было ходить только на работу. Работали пункты для получения документов, некоторые пытались их продавать через Интернет, но позже были наказаны.
По улицам ходили патрули, которые проверяли у горожан пропуска и разрешения. Они составляли протоколы в отношении нарушителей. Снятие ограничений нигде не фигурировало в повестке новостей.
Сильно пострадал бизнес, которому не разрешали работать, а зарплату персоналу во время вынужденного простоя приходилось платить. Длительное время не работали рестораны, что также нагнетало обстановку.
В том числе были закрыты фудкорты и зоопарк. В конце 2020 года доктора заявляли, что коронавирус до сих пор не удалось победить из-за нежелания людей соблюдать меры профилактики коронавируса.
В начале февраля 2021 приняли решение снимать ограничения, основываясь на специальной карте районов, которую назвали «светофор». Губернатор Василий Голубев предложил поделить регион на три зоны — зеленую, красную и желтую. В первом случае можно рассматривать вопрос о смягчении ограничений, во втором — принимаются только выверенные решения. А вот в третьем случае сохраняют ограничения или ужесточают.
Глава региона заявлял, что важно, как на любой непростой дистанции, не переоценить возможности, сделав неосторожное движение. В феврале он предлагал ввести дополнительные ограничения на территориях, которые не выходят из «красной зоны».
Тогда о полной отмене ограничений речи не шло, так как ситуация становилась то хуже, то лучше. Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев настаивал на том, что не следует торопиться с отменой введенных мер. Тогда начался рост заболеваемости пневмонией и ослабления ограничений могли негативно сказаться на общей обстановке.
Ковалев призывал с осторожностью рассматривать эти вопросы и приостановить процесс уменьшения количества коек в ковидных госпиталях. К этому моменту возобновили плановую амбулаторную помощь для всех пациентов, разрешили работу базам отдыха, санаториям и отелям и зоопаркам. Предприятия общепита могли работать только в дневное время. Ресурсоснабжающие организации снова получили возможность приостанавливать предоставление услуг должникам, ранее на это действовал запрет. При этом власти никогда не называли примерных сроков отмены масочного режима.
До сих пор проводится дезинфекция в общественном транспорте, помещениях и подъездах. Сотрудников с признаками заболевания не допускают к работе.
Лаборатории в Ростовской области ежедневно проводят исследования на коронавирус. Бесплатно могут провериться те, у кого есть признаки заболевания. Для этого нужно позвонить в поликлинику и вызвать врача, либо следует обратиться в частные клиники, но тогда придется платить деньги.
Многие специалисты, которые разбираются в этом вопросе, в один голос заявляют, что третья волна коронавируса натупит в любом случае. В это верят и многие жители Ростовской области, видя происходящее в округе.
Главный врач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов в конце мая рассказал корреспонденту RostovGazeta, что для появления коллективного иммунитета и предотвращения третьей волны COVID-19, необходимо привить еще 20% жителей, и только тогда, третьей волны коронавируса осенью не будет.
По его словам, в какой-то момент баланса между увеличением количества заболевших и снижения числа больных властям удалось достичь. Но из-за недостаточного количества привитых говорить о появлении массового иммунитета пока не приходится, и новая волна уже на подходе. О вероятности ее наступления заявлял также губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона призывал учитывать вероятность ухудшения ситуации по коронавирусу.
В Ростовской области после появления коронавируса многих перевели на удаленку, но вернули с нее не всех. Кто-то так и остался работать в этом графике.
Сейчас политологи и аналитики уверены, что в регионе в целом сохранится дистанционная форма работы. А вот сами работодатели выступают против этого.
Дело в том, что пандемия изменила рынок труда и новый формат работы оказался эффективным. Ранее из дома работали только ИT-специалисты, копирайтеры и дизайнеры, то теперь такую возможность имеют и многие офисные сотрудники.
Компании за счет этого экономят на аренде помещений. Другие работодатели против такой инициативы, так как, по их мнению, такой график расхолаживает. Не понравилось им и то, что нельзя контролировать работу персонала.
В целом есть много вопросов, которые пока не получается разрешить.
Что касается ЕГЭ, то еще в начале года глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что сдавать его придется только тем, кто планирует поступать в вузы. Остальным придется сдать только русский язык и математику.
Кроме того, были отменены ЕГЭ базового уровня по математике и досрочный период проведения Единого государственного экзамена. Этому примеру последовала и Ростовская область.
В донской столице тестирования проводят в два этапа. Основной период назначили с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. При этом соблюдаются все меры профилактики коронавируса. Какие дальше будут ограничения по коронавирусу, остается загадкой.
К концу марта 2021 года были открыты 17 инфекционных госпиталей для больных коронавирусом. В целом предусмотрели 2538 мест для заболевших COVID-19, загруженность коечного фонда достигала 75%.
Тогда глава регионального Минздрава Юрий Кобзев заявлял, что имеются необходимые запасы лекарств и дезинфицирующих средств. Отсутствовали и проблемы с поставкой медицинского кислорода.
В июне стало известно, что министерство вдвое сократило коечный фонд из-за улучшения ситуации с коронавирусом. Тогда в РОКБ оставались только 100 мест, а с начала работы госпиталя успели принять 4,5 тысячи пациентов с коронавирусом.
Кобзев заявлял, что максимально в регионе было 3363 мест для пациентов, но к июню их число сократили до 1881 койки. Загруженность к этому моменту была менее 60%. Между тем, число зараженных приблизилось к 95 тысячам.
При этом сами ростовчане не обрадовались таким мерам, заявив, что заниматься сокращением мест слишком рано. Они были уверены, что заболеваемость может увеличиться и оказались правы.
К 22 июня 2021 года появилась информация, что в трех городах региона будет увеличен коечный фонд. Речь идет об Азове, Каменске-Шахтинском и Зверево. Министр здравоохранения области заявлял, что ситуация по коронавирусу остается напряженной, в последние дни отмечено увеличение числа новых случаев заражения.
Глава управления горздрава Ростова-на-Дону Ольга Мельникова 24 числа сообщила, что 150 дополнительных мест развернут в госпитале на базе городской больницы № 20. Она добавила, что возможности ввести койки существуют во всех госпиталях.
Информация о штрафах за нарушение мер профилактики коронавируса звучит постоянно. Так, будут оштрафованы 500 человек, которые прибыли в Россию из других стран и не стали об этом сообщать. Они должны были пройти обследования, но решили обойтись без этого.
Также штрафуют людей, которые игнорируют масочный режим в автобусах. Сейчас власти заговорили о принудительной вакцинации против коронавируса. Это предложил сделать региональный Минздрав, который настаивает на вакцинацию в национальный календарь прививок. Темпы вакцинации он назвал недостаточными и заявил, что их нужно увеличивать в три раза.
Ежедневно прививки против коронавируса делают около трех тысяч человек, из-за этого к осени не получится выполнить план. Власти к этому периоду хотят охватить вакцинацией 60% населения.
Обязательная прививка может коснуться коснуться водителей, сотрудников предприятий общепита, соцучреждений. Вместе с этим министр заявлял, что в области достаточное количество препарата против COVID-19.
В свою очередь губернатор пока решил не делать этот процесс принудительным. Но добавил, что им придется пойти на эти меры, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Решение же будет принимать главный санитарный врач региона.
Прививать массово пока будут только чиновников. Голубев пригрозил переводить на удаленку всех региональных госслужащих, которые отказываются пройти вакцинацию против коронавируса.
У бизнеса проблемы в области начались, как только объявили пандемию и начался локдаун. Из-за вводимых ограничений многие компании не могли полноценно работать, некоторым вообще пришлось закрыться на неопределенный срок.
больше всего жалоб поступало от рестораторов, которым пришлось закрыть заведения. При этом далеко не все арендаторы отменили плату и пошли навстречу бизнесу.
Аналогичные проблемы были у компаний по всей страны и не все смогли вернуться к работе после отмены ограничительных мер. Сейчас бизнесмены снова переживают, что введут такие же ограничения, как и год назад.
Но при этом некоторые предприятия оказались в большом плюсе, успев заработать миллиарды во врем пандемии. Лидерами по величине прибыли стали ТД «Риф», АО «Астон», АО НЗНП, «АО «Евраз металл инпром» и ООО КЗ «Ростсельмаш». «Риф» отчитался о выручке в 2020 году в сумме более 124 млрд рублей, а «Ростсельмаш» — более 59 млрд рублей.
Бюджет Ростовской области в 2020 году недосчитался около 6 миллиарда рублей из-за пандемии.
Многие эксперты уверены, что в этом году ждать окончания пандемии не стоит. И для этого есть все предпосылки.
К примеру, в Минздраве России год назад заявляли, что активное распространение коронавируса в стране завершится к лету этого же года. Как видим, этот процесс снова начал набирать обороты.
В этом году представители Всемирной организации здравоохранения уточняли, что распространение COVID-19 не прекратится и спокойнее ситуация станет только в 2022 году.