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Posted 23 июня 2021, 08:56

Published 23 июня 2021, 08:56

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Коронавирус усложнил жизнь в 38 территориях Ростовской области

23 июня 2021, 08:56
В Ростовской области в 38 городах и районах зарегистрировали за последние сутки новые случаи коронавируса, сообщили в правительстве региона.

Всего заболели 177 человек из Ростова, Шахт, Гуково, Каменска-Шахтинского. Есть пациенты в Красносулинском, Обливском, Октябрьском, Пролетарском районах.

Скончались за сутки шесть человек в возрасте от 30 до 83 лет, у них были хронические заболевания. В больницах остаются 1154 пациента.

С начала пандемии выявили 97873 случая заболевания коронавирусом, вылечились 89656 пациентов. Жертвами инфекции стали 4625 граждан.

Ранее губернатор Василий Голубев раскритиковал власти за организацию вакцинации в Ростовской области.

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