Коронавирус усложнил жизнь в 38 территориях Ростовской области

Posted 23 июня 2021, 08:56
Published 23 июня 2021, 08:56
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Всего заболели 177 человек из Ростова, Шахт, Гуково, Каменска-Шахтинского. Есть пациенты в Красносулинском, Обливском, Октябрьском, Пролетарском районах.
Скончались за сутки шесть человек в возрасте от 30 до 83 лет, у них были хронические заболевания. В больницах остаются 1154 пациента.
С начала пандемии выявили 97873 случая заболевания коронавирусом, вылечились 89656 пациентов. Жертвами инфекции стали 4625 граждан.
Ранее губернатор Василий Голубев раскритиковал власти за организацию вакцинации в Ростовской области.