Одним из эпицентров ковида на юге России становится Ростовская область

При этом ростовские власти не торопятся вводить жесткие ограничительные меры, как это сделали, например, в Краснодарском крае, где запретили принимать туристов без теста на коронавирус или сертификата о вакцинации. В частности, в Ростовской области пока не планируют обязательную вакцинацию и запрет массовых мероприятий.