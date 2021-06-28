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Posted 28 июня 2021, 12:59

Published 28 июня 2021, 12:59

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

Одним из эпицентров ковида на юге России становится Ростовская область

Одним из эпицентров ковида на юге России становится Ростовская область

28 июня 2021, 12:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ростовская область и Крым становятся эпицентрами коронавирусной инфекции на юге России, следует из официальной статистики.

В последние дни резко выросло количество новых случаев ковида, на 28 июня в Ростовской области выявили 213 новых случаев, а в Крыму — 276. Это самые высокие показатели среди южных регионов, например, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 167 новых случаев.

По смертности ковидных больных Ростовская область также входит в число лидеров, в регионе умерли 4,7% заразившихся. Хуже обстановка только на Кубани, где доля умерших составляет 6,6%.

При этом ростовские власти не торопятся вводить жесткие ограничительные меры, как это сделали, например, в Краснодарском крае, где запретили принимать туристов без теста на коронавирус или сертификата о вакцинации. В частности, в Ростовской области пока не планируют обязательную вакцинацию и запрет массовых мероприятий.

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