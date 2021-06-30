rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как жителей Ростовской области ловили на госизмене и что им за это было

30 июня 2021, 04:41
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону арестовали экс-владельца компании «ДЗ Консалтинг» Александра Деркунского по подозрению в госизмене. Как на жителей региона заводили дела по аналогичной статье, в материале RostovGazeta.

Бизнесмен

Бывшему владельцу «ДЗ Консалтинг» Александру Деркунскому вменяют то, что он продавал компьютерную программу зарубежным секретным службам. Это стало причиной возбуждения уголовного дела.

Фото: pixabay

Подозреваемого заключили под стражу, он не выйдет на свободу до 21 августа. По информации СМИ, бизнесмен продавал программно-аппаратный комплекс гражданам других стран, среди покупателей были секретные службы.

Секреты для Украины

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам колонии военнослужащую Татьяну Кузьменко за госизмену. Удалось установить, что с 2017 года в течение двух лет она выдавала секреты Украине.

Фото: pixabay

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Оказалось, что руководил осужденной начальник подразделения украинской военной разведки Олег Ахмедов.

Ростовчанка признала вину, но отбывать наказание она начнет в 2023 году. Это связано с тем, что ее ребенку еще нет 14 лет.

Нападение на сотрудника СИЗО

В 2019 году сотрудники ФСБ задержали в Аксае военнослужащего Руслана Артыкова за сбор секретных военных сведений. Делал он это по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Фото: pixabay

По подозрению в госизмене возбудили уголовное дело. Его доставили в следственный изолятор «Лефортово» в Москве, где он напал на сотрудника.

Нападению предшествовал нервный срыв у фигуранта. После этого его поместили в карцер.

Ученый

Суд приговорил к 7,5 года колонии доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева за госизмену. При этом все материалы заслушивали под грифом «секретно».

Фото: pixabay

Ученый решил не обжаловать приговор и он вступил в законную силу. Известно, что Темирев передавал другому государству данные о новой разработке, которой он занимался.

Материалы по теме
Ученого из Новочеркасска осудили на 7,5 года тюрьмы за госизменуТрамп уличил Обаму в госизмене Экс-учредителя ростовской фирмы арестовали за госизмену
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00