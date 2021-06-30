Как жителей Ростовской области ловили на госизмене и что им за это было

Бизнесмен
Бывшему владельцу «ДЗ Консалтинг» Александру Деркунскому вменяют то, что он продавал компьютерную программу зарубежным секретным службам. Это стало причиной возбуждения уголовного дела.
Подозреваемого заключили под стражу, он не выйдет на свободу до 21 августа. По информации СМИ, бизнесмен продавал программно-аппаратный комплекс гражданам других стран, среди покупателей были секретные службы.
Секреты для Украины
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам колонии военнослужащую Татьяну Кузьменко за госизмену. Удалось установить, что с 2017 года в течение двух лет она выдавала секреты Украине.
Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Оказалось, что руководил осужденной начальник подразделения украинской военной разведки Олег Ахмедов.
Ростовчанка признала вину, но отбывать наказание она начнет в 2023 году. Это связано с тем, что ее ребенку еще нет 14 лет.
Нападение на сотрудника СИЗО
В 2019 году сотрудники ФСБ задержали в Аксае военнослужащего Руслана Артыкова за сбор секретных военных сведений. Делал он это по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
По подозрению в госизмене возбудили уголовное дело. Его доставили в следственный изолятор «Лефортово» в Москве, где он напал на сотрудника.
Нападению предшествовал нервный срыв у фигуранта. После этого его поместили в карцер.
Ученый
Суд приговорил к 7,5 года колонии доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева за госизмену. При этом все материалы заслушивали под грифом «секретно».
Ученый решил не обжаловать приговор и он вступил в законную силу. Известно, что Темирев передавал другому государству данные о новой разработке, которой он занимался.