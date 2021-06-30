Врач рассказал об имеющихся в Ростове вакцинах от COVID-19

Доктор сообщил, что противопоказания от вакцинации очень небольшие.
«Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» уже доказали свою эффективность. Никаких серьезных осложнений от них зафиксировано не было», — отметил Александр Ширанов.
Недавно в донской столице появилась новая вакцина от COVID-19 «КовиВак», разработанная Центром имени М. П. Чумакова. Появление этой вакцины долго ожидали некоторые противники вакцинации, поясняя свой выбор высоким доверием к деятельности Центра имени Чумакова. Ведь именно здесь, еще в советские времена, осваивались технологии создания целого ряда вирусных вакцин. И впервые в мире, еще в 50-е годы прошлого столетия, в кратчайшие сроки была разработана полиомиелитная вакцина, которая в буквальном смысле спасла человечество.
«У нас в наличии было небольшое количество „КовиВака“, и, узнав об этом, многие люди отдали ей предпочтение. Однако по общему количеству прививок, безусловно, лидирует „Спутник“. На него уже выработана большая статистика. Только в наших стационарных пунктах поликлиники и ТЦ „Сокол-2“ прошли вакцинацию более 12 тысяч человек. Ни у кого из них не возникло никаких серьезных побочных эффектов», — пояснил Александр Ширанов.