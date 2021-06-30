rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врач рассказал об имеющихся в Ростове вакцинах от COVID-19

30 июня 2021, 06:44
Фото: mil.ru
Сегодня в Ростове можно привиться вакцинами «ГамКовидВак», известная как «Спутник-V, » «ЭпиВакКорона», недавно появилась «КовиВак», сообщает RostovGazeta главный врач горбольницы № 7 Александр Ширанов.

Доктор сообщил, что противопоказания от вакцинации очень небольшие.

«Спутник-V» и «ЭпиВакКорона» уже доказали свою эффективность. Никаких серьезных осложнений от них зафиксировано не было», — отметил Александр Ширанов.

Фото: 61.мвд.рф

Недавно в донской столице появилась новая вакцина от COVID-19 «КовиВак», разработанная Центром имени М. П. Чумакова. Появление этой вакцины долго ожидали некоторые противники вакцинации, поясняя свой выбор высоким доверием к деятельности Центра имени Чумакова. Ведь именно здесь, еще в советские времена, осваивались технологии создания целого ряда вирусных вакцин. И впервые в мире, еще в 50-е годы прошлого столетия, в кратчайшие сроки была разработана полиомиелитная вакцина, которая в буквальном смысле спасла человечество.

«У нас в наличии было небольшое количество „КовиВака“, и, узнав об этом, многие люди отдали ей предпочтение. Однако по общему количеству прививок, безусловно, лидирует „Спутник“. На него уже выработана большая статистика. Только в наших стационарных пунктах поликлиники и ТЦ „Сокол-2“ прошли вакцинацию более 12 тысяч человек. Ни у кого из них не возникло никаких серьезных побочных эффектов», — пояснил Александр Ширанов.

Материалы по теме
Последствия прививки от COVID-19: чего боятся ростовчанеМинеева рассказала о задачах пункта вакцинации мигрантов в МосквеОгромные очереди на вакцинацию рассорили ростовчан в соцсетях
#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19#Дарья Демидова
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00