Врач рассказал об имеющихся в Ростове вакцинах от COVID-19

«У нас в наличии было небольшое количество „КовиВака“, и, узнав об этом, многие люди отдали ей предпочтение. Однако по общему количеству прививок, безусловно, лидирует „Спутник“. На него уже выработана большая статистика. Только в наших стационарных пунктах поликлиники и ТЦ „Сокол-2“ прошли вакцинацию более 12 тысяч человек. Ни у кого из них не возникло никаких серьезных побочных эффектов», — пояснил Александр Ширанов.