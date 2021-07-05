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Posted 5 июля 2021, 09:10

Published 5 июля 2021, 09:10

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

Города, в которых распространяется коронавирус, назвали в Ростовской области

Города, в которых распространяется коронавирус, назвали в Ростовской области

5 июля 2021, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за сутки зарегистрировали 281 случай коронавируса сразу в 49 городах и районах, заявили в правительстве региона.

Заболевшие есть в Ростове, Азове, Шахтах и Новошахтинске. Подтверждены случаи в Зерноградском, Кашарском, Обливском, Сальском, Чертковском районах.

Умерли за это время две женщины в возрасте 35 и 64 года. Они имели хронические заболевания, которые повлияли на течение коронавирусной инфекции.

В ковидных госпиталях сейчас занято 1859 мест. Всего в регионе провели почти три миллиона тестов на коронавирус и подтвердили 100599 случаев заболевания.

Умерли за это время более 4,7 тысячи пациентов. Прививки против коронавируса сделали 694 тысячи человек.

Напомним, что предприниматели с аксайских рынков массово отказываются от вакцинации против ковида.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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