Города, в которых распространяется коронавирус, назвали в Ростовской области

Posted 5 июля 2021, 09:10
Published 5 июля 2021, 09:10
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
Заболевшие есть в Ростове, Азове, Шахтах и Новошахтинске. Подтверждены случаи в Зерноградском, Кашарском, Обливском, Сальском, Чертковском районах.
Умерли за это время две женщины в возрасте 35 и 64 года. Они имели хронические заболевания, которые повлияли на течение коронавирусной инфекции.
В ковидных госпиталях сейчас занято 1859 мест. Всего в регионе провели почти три миллиона тестов на коронавирус и подтвердили 100599 случаев заболевания.
Умерли за это время более 4,7 тысячи пациентов. Прививки против коронавируса сделали 694 тысячи человек.