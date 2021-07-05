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Posted 5 июля 2021, 13:08

Published 5 июля 2021, 13:08

Modified 18 сентября 2022, 12:00

Updated 18 сентября 2022, 12:00

Ростовские власти опровергли проблемы с лекарствами в ковидных госпиталях

Ростовские власти опровергли проблемы с лекарствами в ковидных госпиталях

5 июля 2021, 13:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В больницах Ростовской области нет перебоев с лекарствами для коронавирусных больных, сообщили в региональном пресс-центре.

О том, что им приходится самим покупать необходимые препараты, сообщили родственники пациентов из Каменской больницы. Власти эту информацию опровергли и сообщили, что все необходимые лекарства для таких больных есть в наличии.

«Если возникают вопросы по наличию лекарств, необходимо обращаться к главному врачу учреждения», — сказано в сообщении.

Ранее в управлении здравоохранения Новочеркасска сообщили, что в городе приостановили вакцинацию от коронавируса из-за дефицита препарата. Как оказалось, такая ситуация складывается в большинстве муниципалитетов Ростовской области, в регионе практически полностью исчерпан запас вакцины.

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