Ростовские власти опровергли проблемы с лекарствами в ковидных госпиталях

Posted 5 июля 2021, 13:08
Published 5 июля 2021, 13:08
Modified 18 сентября 2022, 12:00
Updated 18 сентября 2022, 12:00
О том, что им приходится самим покупать необходимые препараты, сообщили родственники пациентов из Каменской больницы. Власти эту информацию опровергли и сообщили, что все необходимые лекарства для таких больных есть в наличии.
«Если возникают вопросы по наличию лекарств, необходимо обращаться к главному врачу учреждения», — сказано в сообщении.
Ранее в управлении здравоохранения Новочеркасска сообщили, что в городе приостановили вакцинацию от коронавируса из-за дефицита препарата. Как оказалось, такая ситуация складывается в большинстве муниципалитетов Ростовской области, в регионе практически полностью исчерпан запас вакцины.