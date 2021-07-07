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Жителей Ростова будут штрафовать за брошенные во дворах автомобили

7 июля 2021, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону будут штрафовать за брошенный транспорт, сообщили в городской администрации.

В Ленинском районе города выделили площадку под стоянку брошенных и разукомплектованных автомобилей, в ближайшее время ее благоустроят.

Жителям Ростова напоминают, что оставление разобранных машин на любой территории, кроме спецстоянки, запрещено. Нельзя оставлять уже неэксплуатируемые автомобили и во дворах многоквартирных и частных домов. Нормы прописаны в Правилах благоустройства, за их нарушения горожан будут штрафовать.

«За нарушение Правил благоустройства предусмотрено наложение административного штрафа», — пояснили в горадминистрации.

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