Жителей Ростова будут штрафовать за брошенные во дворах автомобили

В Ленинском районе города выделили площадку под стоянку брошенных и разукомплектованных автомобилей, в ближайшее время ее благоустроят.
Жителям Ростова напоминают, что оставление разобранных машин на любой территории, кроме спецстоянки, запрещено. Нельзя оставлять уже неэксплуатируемые автомобили и во дворах многоквартирных и частных домов. Нормы прописаны в Правилах благоустройства, за их нарушения горожан будут штрафовать.
«За нарушение Правил благоустройства предусмотрено наложение административного штрафа», — пояснили в горадминистрации.