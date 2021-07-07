Жителей Ростова будут штрафовать за брошенные во дворах автомобили

Жителям Ростова напоминают, что оставление разобранных машин на любой территории, кроме спецстоянки, запрещено. Нельзя оставлять уже неэксплуатируемые автомобили и во дворах многоквартирных и частных домов. Нормы прописаны в Правилах благоустройства, за их нарушения горожан будут штрафовать.