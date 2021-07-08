Что ростовчане думают об обязательной вакцинации и почему они начали увольняться

Новое постановление
Причинами для введения обязательной вакцинации стало ухудшение эпидобстановки. К примеру, еще в мае выявляли по 150 случаев заболевания каждый день, сейчас это число приблизилось к 300.
Итогом этого всего стало постановление, подписанное заместителем главного санитарного врача региона Анатолием Конченко. В нем говорилось, что прививка стала обязательной для сфер транспорта, торговли, общепита, образования, здравоохранения, а также МФЦ, саун и соляриев.
Возможно, тогда у властей получится добиться запланированных показателей к осени — 60% привитого населения. Сейчас прививки сделали около 30% жителей области.
Что думают жители региона
Местные жители подозревали, что подобные меры будут приняты, особенно на фоне Москвы, где вводят ограничения. Первоначально в соцсетях многим это не понравилось, но появились и защитники вакцинации.
В целом люди разделились на два лагеря и к общему мнению прийти не смогли. Сейчас же большинство приходят к тому, что прививка поможет защитить здоровье и спасти от коронавируса.
Увольнения
Президент региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж заявила «Интерфаксу», что из отелей и гостиниц в Ростовской области начали массово увольняться из-за требования пройти вакцинацию. Чтобы помочь отрасли в этот нелегкий период, ассоциация сформировала пакет предложений.
Предлагается сделать больше пунктов тестирования на коронавирус, чтобы проверять туристов. В том числе их хотят поставить вдоль трассы М-4 «Дон».
Ассоциация предлагает усилить работу по популяризации прививок. Между тем, РИА «Новости» выяснило, что каждый десятый житель России готов уволиться с работы, если потребуют сделать прививку.
Имеют ли право уволить?
Правозащитник Александр Кишкин рассказал RostovGazeta, что увольнять по собственному желанию сотрудников не прошедших вакцинацию работодатель не имеет права. Он добавил, что могут отстранить от работы и в этот период не выплачивать зарплату.
Это может продлиться до того момента, пока не будет сделана прививка или не закончится пандемия. Юрист посоветовал обратиться к работодателю, чтобы тот за свой счет устроил медосмотр для выявления возможных противопоказаний. Дело в том, что у человека могут быть скрытые заболевания, которые не позволят пройти вакцинацию.