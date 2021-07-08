Что ростовчане думают об обязательной вакцинации и почему они начали увольняться

Это может продлиться до того момента, пока не будет сделана прививка или не закончится пандемия. Юрист посоветовал обратиться к работодателю, чтобы тот за свой счет устроил медосмотр для выявления возможных противопоказаний. Дело в том, что у человека могут быть скрытые заболевания, которые не позволят пройти вакцинацию.