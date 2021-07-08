rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Что ростовчане думают об обязательной вакцинации и почему они начали увольняться

8 июля 2021, 04:38
Фото: pixabay
В Ростовской области неделю назад ввели обязательную вакцинацию против коронавируса. Одни выступают за подобные меры, другие — против, что приводит к последствиям. Как отреагировали местные жители, в материале RostovGazeta.

Новое постановление

Причинами для введения обязательной вакцинации стало ухудшение эпидобстановки. К примеру, еще в мае выявляли по 150 случаев заболевания каждый день, сейчас это число приблизилось к 300.

Фото: pixabay

Итогом этого всего стало постановление, подписанное заместителем главного санитарного врача региона Анатолием Конченко. В нем говорилось, что прививка стала обязательной для сфер транспорта, торговли, общепита, образования, здравоохранения, а также МФЦ, саун и соляриев.

Возможно, тогда у властей получится добиться запланированных показателей к осени — 60% привитого населения. Сейчас прививки сделали около 30% жителей области.

Что думают жители региона

Местные жители подозревали, что подобные меры будут приняты, особенно на фоне Москвы, где вводят ограничения. Первоначально в соцсетях многим это не понравилось, но появились и защитники вакцинации.

В целом люди разделились на два лагеря и к общему мнению прийти не смогли. Сейчас же большинство приходят к тому, что прививка поможет защитить здоровье и спасти от коронавируса.

Увольнения

Президент региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж заявила «Интерфаксу», что из отелей и гостиниц в Ростовской области начали массово увольняться из-за требования пройти вакцинацию. Чтобы помочь отрасли в этот нелегкий период, ассоциация сформировала пакет предложений.

Фото: pixabay

Предлагается сделать больше пунктов тестирования на коронавирус, чтобы проверять туристов. В том числе их хотят поставить вдоль трассы М-4 «Дон».

Ассоциация предлагает усилить работу по популяризации прививок. Между тем, РИА «Новости» выяснило, что каждый десятый житель России готов уволиться с работы, если потребуют сделать прививку.

Имеют ли право уволить?

Правозащитник Александр Кишкин рассказал RostovGazeta, что увольнять по собственному желанию сотрудников не прошедших вакцинацию работодатель не имеет права. Он добавил, что могут отстранить от работы и в этот период не выплачивать зарплату.

Фото: pyxabay

Это может продлиться до того момента, пока не будет сделана прививка или не закончится пандемия. Юрист посоветовал обратиться к работодателю, чтобы тот за свой счет устроил медосмотр для выявления возможных противопоказаний. Дело в том, что у человека могут быть скрытые заболевания, которые не позволят пройти вакцинацию.

Материалы по теме
В Ростовской области могут ввести вакцинацию для жителей ДонбассаХейтеры ростовского рэпера Басты уверены, что ему заплатили за пропаганду вакцинацииРаботники отелей в Ростове-на-Дону массово увольняются из-за требования вакцинации
#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00