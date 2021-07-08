Сразу 296 жителей Ростовской области заразились коронавирусом за сутки

Пациенты есть в 50 городах и районах, в том числе Ростове, Гуково и Батайске. Скончались 18 человек, среди них шесть женщин и 12 мужчин, которым было от 53 до 96 лет.
В ковидных госпиталях на лечении остаются 1977 пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе провели более 2,9 миллиона исследований на коронавирус.
С начала пандемии заразились 101467 человек, вылечились 91239 граждан. Жертвами инфекции стали 4756 пациентов.
Прививки против коронавируса сделали 736 тысяч человек. Ранее «прививочной мафией» назвали вакцинацию жители Ростова-на-Дону.