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Сразу 296 жителей Ростовской области заразились коронавирусом за сутки

8 июля 2021, 09:15
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за 24 часа подтвердили 296 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Пациенты есть в 50 городах и районах, в том числе Ростове, Гуково и Батайске. Скончались 18 человек, среди них шесть женщин и 12 мужчин, которым было от 53 до 96 лет.

В ковидных госпиталях на лечении остаются 1977 пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе провели более 2,9 миллиона исследований на коронавирус.

С начала пандемии заразились 101467 человек, вылечились 91239 граждан. Жертвами инфекции стали 4756 пациентов.

Прививки против коронавируса сделали 736 тысяч человек. Ранее «прививочной мафией» назвали вакцинацию жители Ростова-на-Дону.

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