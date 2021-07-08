В Ростовской области полуголый мужчина открыл огонь по прохожим

Днем неизвестный мужчина средних лет вышел на проезжую часть на пересечении улиц Мира и Кольцевой с ружьем, остановив поток машин, движущихся по улице. Он вскинул вверх охотничье ружье и стал отсчитывать момент первого выстрела, ведя отсчет от одного до десяти.
На вызов к месту происшествия успел наряд полиции, вызванный очевидцами произошедшего. Задержание неизвестного провел один из полицейских, обезвредив дебошира и забрав у него оружие. Позднее нарушитель общественного порядка был доставлен в местное отделение полиции.
Мотивы подобной демонстрации и покушения на жизнь и здоровье жителей Гуково в данный момент расследуются правоохранителями. Свидетели утверждают, что неизвестный находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Ранее в Ростовской области были задержаны браконьеры, совершившие нападение на сотрудников ФСБ, участвовавших в их задержании.