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В Ростовской области полуголый мужчина открыл огонь по прохожим

8 июля 2021, 12:23
Фото: DonDay
В среду, 7 июля, обнаженный по пояс житель Гуково вышел на дорожное полотно с ружьем и попытался открыть огонь. Видео происшествия распространилось в соцсетях.

Днем неизвестный мужчина средних лет вышел на проезжую часть на пересечении улиц Мира и Кольцевой с ружьем, остановив поток машин, движущихся по улице. Он вскинул вверх охотничье ружье и стал отсчитывать момент первого выстрела, ведя отсчет от одного до десяти.

На вызов к месту происшествия успел наряд полиции, вызванный очевидцами произошедшего. Задержание неизвестного провел один из полицейских, обезвредив дебошира и забрав у него оружие. Позднее нарушитель общественного порядка был доставлен в местное отделение полиции.

Фото: DonDay

Мотивы подобной демонстрации и покушения на жизнь и здоровье жителей Гуково в данный момент расследуются правоохранителями. Свидетели утверждают, что неизвестный находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в Ростовской области были задержаны браконьеры, совершившие нападение на сотрудников ФСБ, участвовавших в их задержании.

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#Новости#Происшествия
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