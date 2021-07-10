В Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света на следующей неделе с 12 июля

Электричества не будет в понедельник, 12 июля, на улицах Русская, Токарная, Орская, Левобережная, Киргизская. Также это касается улиц Малюгиной, Филимоновская, Варфоломеева.
Во вторник ограничения введут по улицам Вавилова, Неклиновская, Смелая, Ольгинская, Облиевская, Полоцкая, Монтажная, Днепроградская, Инженерная, переулкам Радиаторный и Изыскательский. В среду свет выключат по улицам Станиславского, Обороны, Цеховая, Добролюбова, Писарева, Ченцова, 2-я линия, Верхненольная.
В четверг обесточат улицы Обороны, Тургеневская, Станиславского, Мясникова, 19-я линия, 21-я линия, 1-я Грамши, 2-я Грамши, Волжская, Камская, Мурманская, Глинки, Калужская, Дундича, Можайская. В пятницу света не будет по улицам Туполева, Социалистическая, Серафимовича, Темерницкая, Московская.