rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света на следующей неделе с 12 июля

10 июля 2021, 16:13
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланированы отключения электричества, которые затронут сотни домов, сообщили в «Донэнерго».

Электричества не будет в понедельник, 12 июля, на улицах Русская, Токарная, Орская, Левобережная, Киргизская. Также это касается улиц Малюгиной, Филимоновская, Варфоломеева.

Во вторник ограничения введут по улицам Вавилова, Неклиновская, Смелая, Ольгинская, Облиевская, Полоцкая, Монтажная, Днепроградская, Инженерная, переулкам Радиаторный и Изыскательский. В среду свет выключат по улицам Станиславского, Обороны, Цеховая, Добролюбова, Писарева, Ченцова, 2-я линия, Верхненольная.

В четверг обесточат улицы Обороны, Тургеневская, Станиславского, Мясникова, 19-я линия, 21-я линия, 1-я Грамши, 2-я Грамши, Волжская, Камская, Мурманская, Глинки, Калужская, Дундича, Можайская. В пятницу света не будет по улицам Туполева, Социалистическая, Серафимовича, Темерницкая, Московская.

Материалы по теме
Эксперты рассказали о разнице цен на электричество в России и СШАВ Махачкале в результате крупного пожара без электричества остались 28 тысяч горожанРостовчане потребовали сделать бесплатным электричество на фоне роста тарифов ЖКХ
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58