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Новости понедельника в Ростове об адском пекле и пугающей смертности от ковида

12 июля 2021, 15:02
Фото: photographymontreal/CC0 / flickr.com
Температура воздуха в Ростове-на-Дону растет с каждым днем, а смертность от ковида за год увеличилась на 730%, подробная картина понедельника в материале RostovGazeta.

Жара возвращается

По прогнозам синоптиков, с понедельника 12 июля в Ростове начнет повышаться температура воздуха. На неделе ростовчан ждет адская жара до +40 С, такую температуру воздуха обещают ближе к выходным.

Фото: pixabay.com

В будни в Ростовской области тоже жарко, со вторника по четверг дневная температура воздуха ожидается не ниже +33...+36 С. При этом все дни будет солнечно и безветренно.

Пугающая статистика

По сообщению Росстата, за год количество умерших из-за коронавируса в Ростовской области увеличилось на 733%. В мае текущего года от ковида умерли 477 жителей региона, что на 733% больше, чем годом ранее.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Одновременно в области выросла заболеваемость коронавирусом, если в мае суточное количество новых случаев колебалось в пределах 150, то в июле выявляют до 300 новых больных в день.

Реконструкция рынка

В понедельник 12 июля на Центральном рынке в Ростове начали сносить старые ларьки. Привести рынок в порядок потребовал глава администрации города Алексей Логвиненко, теперь старые ларьки снесут, а на их месте поставят новые крытые павильоны.

Фото: rostov-gorod.ru

При этом торговые места в новых павильонах сохранят за людьми, торговавшими в попавших под снос ларьках.

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