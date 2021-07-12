Новости понедельника в Ростове об адском пекле и пугающей смертности от ковида

Жара возвращается
По прогнозам синоптиков, с понедельника 12 июля в Ростове начнет повышаться температура воздуха. На неделе ростовчан ждет адская жара до +40 С, такую температуру воздуха обещают ближе к выходным.
В будни в Ростовской области тоже жарко, со вторника по четверг дневная температура воздуха ожидается не ниже +33...+36 С. При этом все дни будет солнечно и безветренно.
Пугающая статистика
По сообщению Росстата, за год количество умерших из-за коронавируса в Ростовской области увеличилось на 733%. В мае текущего года от ковида умерли 477 жителей региона, что на 733% больше, чем годом ранее.
Одновременно в области выросла заболеваемость коронавирусом, если в мае суточное количество новых случаев колебалось в пределах 150, то в июле выявляют до 300 новых больных в день.
Реконструкция рынка
В понедельник 12 июля на Центральном рынке в Ростове начали сносить старые ларьки. Привести рынок в порядок потребовал глава администрации города Алексей Логвиненко, теперь старые ларьки снесут, а на их месте поставят новые крытые павильоны.
При этом торговые места в новых павильонах сохранят за людьми, торговавшими в попавших под снос ларьках.