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В Ростове-на-Дону прокомментировали информацию о бандитизме среди полицейских

12 июля 2021, 16:03
Фото: yandex.ru/maps
В Ростове-на-Дону был уволен сотрудник полиции, который стал фигурантом уголовного дела, сообщает Ростовский юридический институт МВД России.

Ранее Telegram-каналы писали, что двое полицейских занимались бандитизмом в области и Калмыкии. Они обворовывали дома богатых бизнесменов, а также скупали оружие.

По данному факту завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Говорилось, что фигурантами стали Владимир Лесников и его коллега Николай Гуляев.

В юридическом институте уточнили, что в результате проверки был уволен замначальника отделения эксплуатации зданий и сооружений отделения тылового обеспечения тыла. Его руководителей привели к дисциплинарной ответственности.

При этом не соответствует действительности информация, что к преступлению причастен еще один сотрудник.

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