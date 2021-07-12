В Ростове-на-Дону прокомментировали информацию о бандитизме среди полицейских

Ранее Telegram-каналы писали, что двое полицейских занимались бандитизмом в области и Калмыкии. Они обворовывали дома богатых бизнесменов, а также скупали оружие.
По данному факту завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Говорилось, что фигурантами стали Владимир Лесников и его коллега Николай Гуляев.
В юридическом институте уточнили, что в результате проверки был уволен замначальника отделения эксплуатации зданий и сооружений отделения тылового обеспечения тыла. Его руководителей привели к дисциплинарной ответственности.
При этом не соответствует действительности информация, что к преступлению причастен еще один сотрудник.