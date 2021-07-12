В Ростовской области 320 человек заразились коронавирусом за сутки

Выздоровели 129 человек и скончались 20 жителей региона с коронавирусом. В ковидных госпиталях числятся 2369 пациентов.
Всего в области провели более трех миллионов исследований на коронавирус и подтвердили 102729 случаев заболевания. Вылечились 91739 граждан, скончались из-за болезни 4835 человек.
Число тех, кто сделал прививки против коронавируса, превысило 804 тысячи человек. Две прививки сделали 524 тысячи граждан.
Напомним, что новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Ростовской области с 12 июля. Это связано с ухудшающейся эпидситуацией.