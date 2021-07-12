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В Ростовской области 320 человек заразились коронавирусом за сутки

12 июля 2021, 08:58
Фото: pixabay.com
В Ростовской области продолжает расти число заболевших коронавирусом, за сутки стало на 320 пациентов больше, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели 129 человек и скончались 20 жителей региона с коронавирусом. В ковидных госпиталях числятся 2369 пациентов.

Всего в области провели более трех миллионов исследований на коронавирус и подтвердили 102729 случаев заболевания. Вылечились 91739 граждан, скончались из-за болезни 4835 человек.

Число тех, кто сделал прививки против коронавируса, превысило 804 тысячи человек. Две прививки сделали 524 тысячи граждан.

Напомним, что новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Ростовской области с 12 июля. Это связано с ухудшающейся эпидситуацией.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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