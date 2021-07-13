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Коронавирус в Ростовской области пойдет на спад уже через месяц

13 июля 2021, 12:22
Фото: pexels.com
Сложная ситуация с коронавирусом в Ростовской области должна пойти на спад в течение 3-4 недель, сообщил главный санитарный врач в региона Евгений Ковалев.

В интервью телеканала «Дон-ТР» он заявил, что еще месяц будет сохраняться сложная эпидобстановка. Он добавил, что нужно следовать мерам профилактики коронавируса.

«Пока мы не будем соблюдать ограничения и не сделаем прививки, риски дальнейшего распространения вируса сохранятся высокими, — отметил Евгений Ковалев.

Он добавил, что нельзя сравнивать происходящее в области со Москвой. По его словам, прирост ниже из-за сознательности людей в плане соблюдения санитарных норм.

Ковалев уточнил, что все отобранные образцы коронавируса за последнее время относились к индийскому штамму.

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