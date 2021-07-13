Общественники обратились в прокуратуру из-за кафе в парке «Дружба» в Ростове

Сегодня, 13 июля, общественники движения «Городской патруль» провели проверку в парке «Дружба», который ранее был признан зоной, запрещенной для застройки. В результате активисты выявили несоответствие между планом благоустройства и фактическим расположением и состоянием зеленых насаждений в парке.
Особое внимание общественников привлекло летнее кафе «Verde», которое проходит по документам как летнее кафе, но функционирует в зоне Р-1, как работающий круглый год банкетный зал. Общественники подали запрос в прокуратуру с целью проверки деятельности кафе «Verde» и соответствия условий его функционирования требованиям административного регламента N АР-331-20. Их беспокоит не только площадь, которую занимает летнее кафе, вопрос отвода канализации от предприятия общественного питания, но и зеленые насаждения, окружающие кафе.
«Схема с актом и фактическим состоянием дел — расходятся!!! По документам там сухой клен, по факту его нет!!! Пометки на деревьях — нет! Что должен думать и делать подрядчик, который будет заниматься сносом — вопрос!» — пишут участники движения «Городской патруль».
Это не единственное нарушение, выявленное активистами. Общественники задавали подрядчику вопрос: будут ли уничтожаться деревья, чтобы расчистить территорию под благоустройство? Им ответили нет, но фактически все деревья, находящиеся у подпорных стен кафе, располагающегося в парке, будут уничтожены, поскольку подпорные стены являются частью объектов, подлежащих сносу. В дополнение к этому никто даже не знает точное число деревьев, которые будут снесены вместе со стенами, потому что никто даже не вел их учет.
Общественники предполагают, что в случае уничтожения насаждений, примыкающих к территории пляжа, никто не будет высаживать новые деревья. Для них показателем подобного благоустройства стала набережная парка «Левобережный».
Участники группы остались неудовлетворены результатами проверки, поэтому в настоящий момент они готовят письмо на имя главы города и первого заместителя губернатора с указанием всех проблем и замечаний по вопросу парка «Дружба» и предложения по его благоустройству, а также ими был подан запрос в прокуратуру Ворошиловского района Ростова-на-Дону на проверку деятельности летнего кафе, располагающегося в зоне Р-1.
Ранее по обращению общественников «Городского патруля» Ростовская прокуратура вынесла запрет на застройку парка «Дружба».