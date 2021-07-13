Общественники обратились в прокуратуру из-за кафе в парке «Дружба» в Ростове

Это не единственное нарушение, выявленное активистами. Общественники задавали подрядчику вопрос: будут ли уничтожаться деревья, чтобы расчистить территорию под благоустройство? Им ответили нет, но фактически все деревья, находящиеся у подпорных стен кафе, располагающегося в парке, будут уничтожены, поскольку подпорные стены являются частью объектов, подлежащих сносу. В дополнение к этому никто даже не знает точное число деревьев, которые будут снесены вместе со стенами, потому что никто даже не вел их учет.