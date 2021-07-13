Уволившегося из-за поддельных сертификатов ростовского главврача позвали обратно

В редакцию RostovGazeta коллектив городской поликлиники № 1 направил официальное обращение, в котором речь идет о желании восстановить в должности главврача Бориса Тер-Григорьянца. Напомним, доктор написал заявление на увольнение после того, как поступила информация о том, что в медучреждении продавали поддельные документы о вакцинации от COVID-19.
«Несправедливо, что от действий недобросовестного „неустановленного сотрудника поликлиники“ пострадала репутация человека, который последние несколько лет буквально жил на рабочем месте, — сказано в коллективном обращении. — Пусть его добровольный уход и выглядит достойным шагом человека, который устал от невыносимых условий работы, но мы считаем его поступок импульсивным. Он должен вернуться на свою прежнюю должность».
Доктора сокрушаются, что скандал о продаже поддельных документов о сертификации развернулся в тяжелое время пандемии, когда условия работы врачей по-прежнему скромны, а вместо поддержки они сталкиваются с недоверием пациентов к российской медицине.
«Теперь еще добавляется и охота на продавцов поддельных справок о вакцинации, за которую почему-то должны нести ответственность люди, не причастные к ней. Безусловно, необходимо ловить преступников, которые пользуются прорехами в системе. Но нам не нравится, что СМИ трактуют эту информацию так, что тень падает на всех врачей, которым выпало бок о бок работать с преступником», — сообщили доктора поликлиники.
За возвращение Бориса Тер-Григорьянца на прежнюю должность главврача сотрудники поликлиники собрали 265 подписей.
Подробнее в материале: Главный врач поликлиники рассказал об увольнении после скандала с липовыми сертификатами