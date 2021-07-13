Уволившегося из-за поддельных сертификатов ростовского главврача позвали обратно

«Теперь еще добавляется и охота на продавцов поддельных справок о вакцинации, за которую почему-то должны нести ответственность люди, не причастные к ней. Безусловно, необходимо ловить преступников, которые пользуются прорехами в системе. Но нам не нравится, что СМИ трактуют эту информацию так, что тень падает на всех врачей, которым выпало бок о бок работать с преступником», — сообщили доктора поликлиники.