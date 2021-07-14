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Ростовчанам отказывают в страховке от возможных последствий вакцинации от COVID-19

14 июля 2021, 11:00
Фото: Bernard Spragg. NZ/CC0 1.0 / flickr.com
Страховые компании не страхуют ростовчан от возможных последствий прививки от COVID-19, выяснил корреспондент RostovGazeta.

Недоверие ростовчан к вакцинации от коронавируса обусловлено несколькими факторами, в числе которых и нежелание страховщиков предоставить программы страховки по этому случаю.

Корреспондент RostovGazeta обзвонил крупные страховые компании региона, специализирующиеся на страховании жизни. В одних ему сообщили, что программ страхования от последствий вакцинации от COVID-19 в регионе нет. Рассуждать на эту тему опрошенные страховщики не захотели.

В других попытались предложить возможный вариант, который, к сожалению, вряд ли удовлетворит ожидания ростовчан.

«Можно включить в страховку риск возникновения серьезных смертельных заболеваний. В данном случае неважно, произойдет оно из-за прививки или нет, это устанавливаться не будет», — сообщили в страховой компании.

Однако при детальном обсуждении страховки оказалось, что внесенный в договор страховой случай возникновения смертельно опасного заболевания, начнет действовать лишь через 181 день. А ростовчанам необходимо вакцинироваться от COVID-19 уже сейчас.

Фото: Медиахолдинг1Mi

«Мы не можем брать на страхование людей, которые предполагают, что вот-вот что-то может произойти, и поэтому надо срочно застраховаться. Из-за этого страховой случай и вступает в силу только через полгода», — пояснили в страховой компании.

На уточнение корреспондента о том, возможно ли застраховаться не от возникновения смертельно опасного заболевания, а от обострения существующего хронического, страховщики ответить затруднились.

Они лишь подчеркнули, что смертельно опасное заболевание в страховке подразумевает онкологию, инсульты и инфаркты.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане опасаются делать прививку от COVID-19.

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#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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