Ростовчанам отказывают в страховке от возможных последствий вакцинации от COVID-19

Недоверие ростовчан к вакцинации от коронавируса обусловлено несколькими факторами, в числе которых и нежелание страховщиков предоставить программы страховки по этому случаю.
Корреспондент RostovGazeta обзвонил крупные страховые компании региона, специализирующиеся на страховании жизни. В одних ему сообщили, что программ страхования от последствий вакцинации от COVID-19 в регионе нет. Рассуждать на эту тему опрошенные страховщики не захотели.
В других попытались предложить возможный вариант, который, к сожалению, вряд ли удовлетворит ожидания ростовчан.
«Можно включить в страховку риск возникновения серьезных смертельных заболеваний. В данном случае неважно, произойдет оно из-за прививки или нет, это устанавливаться не будет», — сообщили в страховой компании.
Однако при детальном обсуждении страховки оказалось, что внесенный в договор страховой случай возникновения смертельно опасного заболевания, начнет действовать лишь через 181 день. А ростовчанам необходимо вакцинироваться от COVID-19 уже сейчас.
«Мы не можем брать на страхование людей, которые предполагают, что вот-вот что-то может произойти, и поэтому надо срочно застраховаться. Из-за этого страховой случай и вступает в силу только через полгода», — пояснили в страховой компании.
На уточнение корреспондента о том, возможно ли застраховаться не от возникновения смертельно опасного заболевания, а от обострения существующего хронического, страховщики ответить затруднились.
Они лишь подчеркнули, что смертельно опасное заболевание в страховке подразумевает онкологию, инсульты и инфаркты.