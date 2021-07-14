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В Ростовской области 318 человек заболели коронавирусом за сутки

14 июля 2021, 08:57
Фото: Transformer18/CC BY-ND 2.0 / flickr.com
В Ростовской области число зараженных коронавирусом за последние 24 часа выросло на 318 человек, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 204 пациента и скончались 24 человека. Умерли 13 женщин и 11 мужчин, которым было от 39 до 86 лет.

За все время выявили 103368 человек, вылечились 92144 пациента. Жертвами инфекции стали 4878 зараженных.

В ковидных госпиталях сейчас числятся 2449 зараженных. Есть пациенты на аппаратах ИВЛ.

Вакцинацию против коронавируса прошли 844 тысячи добровольцев, две прививки сделали 540 тысяч человек. Напомним, что в Ростовской области штрафовать за отсутствие прививки начнут после 26 августа.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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