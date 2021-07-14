В Ростовской области 318 человек заболели коронавирусом за сутки

Выздоровели за это время 204 пациента и скончались 24 человека. Умерли 13 женщин и 11 мужчин, которым было от 39 до 86 лет.
За все время выявили 103368 человек, вылечились 92144 пациента. Жертвами инфекции стали 4878 зараженных.
В ковидных госпиталях сейчас числятся 2449 зараженных. Есть пациенты на аппаратах ИВЛ.
Вакцинацию против коронавируса прошли 844 тысячи добровольцев, две прививки сделали 540 тысяч человек. Напомним, что в Ростовской области штрафовать за отсутствие прививки начнут после 26 августа.