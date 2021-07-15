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Более 320 жителей Ростовской области за сутки заразились коронавирусом

15 июля 2021, 08:44
Фото: Travis Wise/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области за последние 24 часа зарегистрировали 322 случая заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Вылечились за это время 299 человек и скончался 21 пациент. Умерли 12 женщин и девять мужчин, которым было от 37 до 82 лет.

В ковидных госпиталях занято 2561 место и это число резко выросло за последний месяц. В лабораториях удалось провести уже более трех миллионов исследований на коронавирус.

Всего в области подтвердили 103690 случаев заболевания, вылечились 92443 человека. Жертвами инфекции стали 4899 граждан.

Вакцинацию против коронавируса прошли 864 тысячи добровольцев. Напомним, что ревакцинация привитых от коронавируса жителей началась в Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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