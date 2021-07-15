Ревакцинация привитых от коронавируса жителей началась в Ростовской области

Эту процедуру проходят те, кто сделал прививку полгода назад. По информации властей, официального старта ревакцинации не было.
«Как такового старта кампании не было, в основе ревакцинации исключительно сроки процедур», — сказано в сообщении.
Напомним, что для некоторых категорий граждан вакцинация стала обязательной. В регионе штрафовать за отсутствие прививки начнут после 26 августа.
При этом главный санитарный врач области Евгений Ковалев признался, что уже есть заболевшие коронавирусом после прививки.