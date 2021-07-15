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Ревакцинация привитых от коронавируса жителей началась в Ростовской области

15 июля 2021, 07:02
Фото: rostov-gorod.ru
ревакцинация
В Ростовской области в плановом режиме проводится ревакцинация от коронавируса, сообщили в правительстве региона.

Эту процедуру проходят те, кто сделал прививку полгода назад. По информации властей, официального старта ревакцинации не было.

«Как такового старта кампании не было, в основе ревакцинации исключительно сроки процедур», — сказано в сообщении.

Напомним, что для некоторых категорий граждан вакцинация стала обязательной. В регионе штрафовать за отсутствие прививки начнут после 26 августа.

При этом главный санитарный врач области Евгений Ковалев признался, что уже есть заболевшие коронавирусом после прививки.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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