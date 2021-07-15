Как проходит вакцинация для беременных в Ростовской области и на что готовы врачи

Вакцинация
Беременные женщины, как и остальные могут сделать прививки против коронавируса, но с некоторыми ограничениями. Для них вакцинация разрешена с 22-й недели.
Единственный препарат, который используют для этой категории граждан, — «Спутник V». Всего же в области прививки сделали 844 тысячи добровольцев.
Полностью вакцинацию завершили 540 тысяч граждан. К осени власти намерены привить 60% населения.
Третья волна
Между тем, ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается. Если в мае выявляли по 150 заболевших коронавирусом, то теперь каждый день заражаются более 300.
По информации властей Ростова, врачи готовы уйти в «красную» зону при третьей волне коронавируса. Сейчас нет свободных вакансии в ковидных госпиталях, а очередь в них расписана на несколько месяцев.
Дело в том, что в этих госпиталях самые высокие зарплаты, поэтому медики держатся за свои места. В городе могут развернуть дополнительные койки, если загруженность составит 90%. Сейчас она достигает 83%.
Индийский штамм
В данный момент в регионе преобладает индийский штамм коронавируса, который очень быстро распространяется. За последние три недели все пробы показали именно его.
По словам главного санитарного врача региона Евгения Ковалева, 90% заболевших не выезжали в другие государства. Это свидетельствует о том, что этот вирус широко распространен в популяции.
Очень часто индийский штамм встречается у прибывающих граждан Таджикистана и Узбекистана.
Ситуация с коронавирусом в области
В регионе с начала пандемии зарегистрировали 103 тысячи случаев заражения, выздоровели 92 тысячи пациентов. Умерли из-за осложнений при коронавирусе 4,8 тысячи человек.
В больницах на лечении остаются 2,4 тысячи пациентов. Есть заболевшие, которые подключены к аппаратам ИВЛ.
В лабораториях провели более трех миллионов исследований на коронавирус.