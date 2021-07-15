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Как проходит вакцинация для беременных в Ростовской области и на что готовы врачи

15 июля 2021, 04:42
Фото: pixabay
В Ростовской области пройти вакцинацию против коронавируса могут и беременные женщины. О том, как проходит этот процесс и на что готовы врачи из-за коронавируса, в материале RostovGazeta.

Вакцинация

Беременные женщины, как и остальные могут сделать прививки против коронавируса, но с некоторыми ограничениями. Для них вакцинация разрешена с 22-й недели.

Фото: pixabay

Единственный препарат, который используют для этой категории граждан, — «Спутник V». Всего же в области прививки сделали 844 тысячи добровольцев.

Полностью вакцинацию завершили 540 тысяч граждан. К осени власти намерены привить 60% населения.

Третья волна

Между тем, ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается. Если в мае выявляли по 150 заболевших коронавирусом, то теперь каждый день заражаются более 300.

Фото: pixabay

По информации властей Ростова, врачи готовы уйти в «красную» зону при третьей волне коронавируса. Сейчас нет свободных вакансии в ковидных госпиталях, а очередь в них расписана на несколько месяцев.

Дело в том, что в этих госпиталях самые высокие зарплаты, поэтому медики держатся за свои места. В городе могут развернуть дополнительные койки, если загруженность составит 90%. Сейчас она достигает 83%.

Индийский штамм

В данный момент в регионе преобладает индийский штамм коронавируса, который очень быстро распространяется. За последние три недели все пробы показали именно его.

Фото: pixabay

По словам главного санитарного врача региона Евгения Ковалева, 90% заболевших не выезжали в другие государства. Это свидетельствует о том, что этот вирус широко распространен в популяции.

Очень часто индийский штамм встречается у прибывающих граждан Таджикистана и Узбекистана.

Ситуация с коронавирусом в области

В регионе с начала пандемии зарегистрировали 103 тысячи случаев заражения, выздоровели 92 тысячи пациентов. Умерли из-за осложнений при коронавирусе 4,8 тысячи человек.

Фото: pixabay

В больницах на лечении остаются 2,4 тысячи пациентов. Есть заболевшие, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

В лабораториях провели более трех миллионов исследований на коронавирус.

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