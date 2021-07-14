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Власти Ростовской области рассказали, какой вакциной прививают беременных

14 июля 2021, 11:44
Фото: pexels.com
Беременные жительницы Ростовской области могут привиться от коронавируса, сообщили в региональном правительстве.

Вакцинация беременных разрешена с 22-й недели, единственный препарат, который используют для этой категории граждан, — «Спутник V».

Уточняется, что прививают от коронавируса беременных женщин из группы риска.

Напомним, в Ростовской области рассматривают возможность введения штрафов для непривитых граждан с 26 августа, если их профессия входит в перечень обязательных для вакцинации. В настоящее время власти Ростовской области разрабатывается список санкций по отношению к жителям, не прошедшим вакцинирование.

При этом страховые компании отказываются заключать договоры из-за возможных последствий прививки от COVID-19.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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