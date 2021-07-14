Власти Ростовской области рассказали, какой вакциной прививают беременных

Напомним, в Ростовской области рассматривают возможность введения штрафов для непривитых граждан с 26 августа, если их профессия входит в перечень обязательных для вакцинации. В настоящее время власти Ростовской области разрабатывается список санкций по отношению к жителям, не прошедшим вакцинирование.