Власти Ростовской области рассказали, какой вакциной прививают беременных

Вакцинация беременных разрешена с 22-й недели, единственный препарат, который используют для этой категории граждан, — «Спутник V».
Уточняется, что прививают от коронавируса беременных женщин из группы риска.
Напомним, в Ростовской области рассматривают возможность введения штрафов для непривитых граждан с 26 августа, если их профессия входит в перечень обязательных для вакцинации. В настоящее время власти Ростовской области разрабатывается список санкций по отношению к жителям, не прошедшим вакцинирование.
При этом страховые компании отказываются заключать договоры из-за возможных последствий прививки от COVID-19.