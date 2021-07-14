Ростовские врачи готовы уйти в «красную» зону при третьей волне коронавируса

Как пишет 161, в городе нет вакансий в ковидных госпиталях, очередь на место в них расписана на несколько месяцев вперед. В госпиталях для коронавирусных больных самая высокая зарплата, поэтому медики из них не увольняются, проблем с персоналом в ковидных стационарах нет.
При этом в городе готовы развернуть дополнительные койкоместа, когда загруженность госпиталей достигнет 90%. В настоящее время загруженность составляет 83%, но город готов к третьей волне коронавируса.
Напомним, в Ростовской области за последние три недели все пробы на коронавирус показали индийский штамм, который заразнее и опаснее обычного.