Ростовские врачи готовы уйти в «красную» зону при третьей волне коронавируса

Как пишет 161, в городе нет вакансий в ковидных госпиталях, очередь на место в них расписана на несколько месяцев вперед. В госпиталях для коронавирусных больных самая высокая зарплата, поэтому медики из них не увольняются, проблем с персоналом в ковидных стационарах нет.