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Ростовские врачи готовы уйти в «красную» зону при третьей волне коронавируса

14 июля 2021, 12:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Большинство врачей и медсестер в Ростове-на-Дону хотят работать в «красной» зоне, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Как пишет 161, в городе нет вакансий в ковидных госпиталях, очередь на место в них расписана на несколько месяцев вперед. В госпиталях для коронавирусных больных самая высокая зарплата, поэтому медики из них не увольняются, проблем с персоналом в ковидных стационарах нет.

При этом в городе готовы развернуть дополнительные койкоместа, когда загруженность госпиталей достигнет 90%. В настоящее время загруженность составляет 83%, но город готов к третьей волне коронавируса.

Напомним, в Ростовской области за последние три недели все пробы на коронавирус показали индийский штамм, который заразнее и опаснее обычного.

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