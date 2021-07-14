В Ростовской области число умерших от коронавируса за сутки возросло до 24 человек

На утро 14 июля в Ростовской области был зафиксирован новый показатель смертности от коронавируса: впервые с начала июля число умерших за сутки достигло 24 человек. На этот раз жертвами инфекции стали 13 женщин и 11 мужчин от 39 до 86 лет. У всех имелись хронические заболевания, в том числе, сердечно сосудистой системы, они стали причиной осложнений при коронавирусе.