В Ростовской области число умерших от коронавируса за сутки возросло до 24 человек

На утро 14 июля в Ростовской области был зафиксирован новый показатель смертности от коронавируса: впервые с начала июля число умерших за сутки достигло 24 человек. На этот раз жертвами инфекции стали 13 женщин и 11 мужчин от 39 до 86 лет. У всех имелись хронические заболевания, в том числе, сердечно сосудистой системы, они стали причиной осложнений при коронавирусе.
За все время распространения коронавируса в регионе жертвами коронавируса стали 4878 человек.
Также в области удерживается высокий показатель заболевших. За прошедшие сутки в Ростовской области обнаружены еще 318 случаев заражения, общее число зараженных составило 103368 человек.
Тем временем, активно продолжается кампания по вакцинированию населения: в данный момент число вакцинированных составило 844820 человек, и 540830 завершили второй этап вакцинации.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области официально признал, что после вакцинирования жители региона действительно заболевают COVID-19, однако заболевание протекает намного легче, и возможность заболеть вновь десятикратно снижается.