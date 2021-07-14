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В Ростовской области число умерших от коронавируса за сутки возросло до 24 человек

14 июля 2021, 09:21
Фото: hospitalclinic/CC BY-ND 2.0 / flickr.com
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 24 человека, сообщили в правительстве Ростовской области.

На утро 14 июля в Ростовской области был зафиксирован новый показатель смертности от коронавируса: впервые с начала июля число умерших за сутки достигло 24 человек. На этот раз жертвами инфекции стали 13 женщин и 11 мужчин от 39 до 86 лет. У всех имелись хронические заболевания, в том числе, сердечно сосудистой системы, они стали причиной осложнений при коронавирусе.

За все время распространения коронавируса в регионе жертвами коронавируса стали 4878 человек.

Также в области удерживается высокий показатель заболевших. За прошедшие сутки в Ростовской области обнаружены еще 318 случаев заражения, общее число зараженных составило 103368 человек.

Тем временем, активно продолжается кампания по вакцинированию населения: в данный момент число вакцинированных составило 844820 человек, и 540830 завершили второй этап вакцинации.

Ранее главный санитарный врач Ростовской области официально признал, что после вакцинирования жители региона действительно заболевают COVID-19, однако заболевание протекает намного легче, и возможность заболеть вновь десятикратно снижается.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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