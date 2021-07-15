Исполняющим обязанности главы Аксайского района с 14 июля стал Сергей Бодряков

Одновременно с этим он занял должность первого замглавы администрации района. Бодряков окончил мелиоративную академию по специальности «Землеустройство».
Кроме того, новый руководитель проходил переподготовку. Он успел поработать инженером-геодезистом, а также возглавлял учреждение «Казаки Дона».
С 2017 по 2018 годы Бодряков был на посту замглавы Минприроды региона. Ранее главой администрации Аксайского района был Виталий Борзенко, который сейчас арестован по подозрению в мошенничестве.
Напомним, что на фоне ареста были закрыты крупные рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик».