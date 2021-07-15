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Исполняющим обязанности главы Аксайского района с 14 июля стал Сергей Бодряков

15 июля 2021, 05:39
Фото: Администрация Аксайского района
В Ростовской области исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района с 14 июля назначили Сергея Бодрякова, сообщили в райадминистрации.

Одновременно с этим он занял должность первого замглавы администрации района. Бодряков окончил мелиоративную академию по специальности «Землеустройство».

Кроме того, новый руководитель проходил переподготовку. Он успел поработать инженером-геодезистом, а также возглавлял учреждение «Казаки Дона».

С 2017 по 2018 годы Бодряков был на посту замглавы Минприроды региона. Ранее главой администрации Аксайского района был Виталий Борзенко, который сейчас арестован по подозрению в мошенничестве.

Напомним, что на фоне ареста были закрыты крупные рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик».

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