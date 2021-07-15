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Как Шойгу прилетел в Ростов-на-Дону и возмутился отсутствию сала для солдат

15 июля 2021, 04:23
Фото: Правительство РО
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону и в солдатской столовой оказался недоволен отсутствием сала. Чем закончился визит главы министерства, в материале RostovGazeta.

Цели визита

Министр прибыл в Южный военный округ 14 июля, чтобы проверить воинские соединения. Они находятся на территории Ростова-на-Дону.

Фото: Правитешльство РО

Так, Сергея Шойгу интересовали мотострелковая дивизия и отчетность от командующих подразделений войск ЮВО. Кроме того, подразумевалось изучение вопроса развития социальной инфраструктуры гарнизонов.

Критика от министра

Во время своего визита Шойгу успел побывать в столовой мотострелковой дивизии. Здесь он узнал, что в прошлом году региону удалось собрать 12,5 миллиона тонн зерна.

Министр в ответ на это возмутился, почему тогда сушки лежали только на праздничном столе. Власти пообещали исправить это.

На этом критика не закончилась, так как в меню не оказалось сала и лука. Это Шойгу также не устроило, о чем он сразу же заявил.

Перемены

До этого министр обороны принял решение убрать из Южного военного округа технику в пункты дислокации. В апреле проводились проверки, после завершения которых технику вернули на место, в том числе в Ростовскую область.

Шойгу тогда заявлял, что военнослужащие показали способность обеспечить надежную оборону России. Проверку организовали на фоне обострения ситуации в Донбассе. В тот момент Украина заявляла, что Россия наращивает силы на границе.

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