Троллейбусы могут пустить по новому мосту на Малиновского

Ранее уже сообщалось, что по мосту Малиновского запланировано пустить троллейбусные линии, однако последнее обсуждение этого вопроса поднималось в 2017 году: тогда власти планировали отдать приоритет троллейбусам и общественному транспорту большей вместимости для передвижения по мосту на Малиновского, однако дальше обсуждений вопрос не продвинулся.