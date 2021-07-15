Троллейбусы могут пустить по новому мосту на Малиновского

Как пояснили изданию 1rnd в региональном Минтрансе, установка опор для контактной сети троллейбусов на мосту Малиновского предусматривалась проектом реконструкции, поскольку вопрос проведения транспортных линий троллейбусов через путепровод поднимался еще в 2017 году.
Работники дорожных служб уже установили опорные конструкции, как того требовал план, но пойдут ли троллейбусы по Малиновского, будет решать отраслевой департамент администрации Ростова-на-Дону.
Ранее уже сообщалось, что по мосту Малиновского запланировано пустить троллейбусные линии, однако последнее обсуждение этого вопроса поднималось в 2017 году: тогда власти планировали отдать приоритет троллейбусам и общественному транспорту большей вместимости для передвижения по мосту на Малиновского, однако дальше обсуждений вопрос не продвинулся.
На прошлой неделе в Ростове объявили, что мост на Малиновского будет открыт для проезда с 1 августа, а также дали гарантию его службы сроком в 25 лет: именно столько реконструированный мост должен прослужить жителям города.